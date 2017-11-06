Лживый рай Кремля

Обещал подставить свое плечо Петру Порошенко, и вот выпал подходящий случай. Честное слово, немного подождал, пока это сделает Гройсман. Все-таки власть, с...ка, у нас едина как никогда. Но Володя почему-то резко заткнулся, не радует массы красивыми графиками, показывающими рост всего. Производство межгалактических звездолетов неуклонно растет, со стапелей «Ленинской кузни» уже почти сошел новый неуправляемый космический модуль. Ахрененная штука. Никто не знает, как ее подключать, но работает как часики. О чем это я?



Так вот, свора гребаных кремлевских хренососов, нанятых под видом гребаных международных расследователей, опять сделали гребаный говно-выброс по поводу не менее гребаных оффшоров. Я не очень злоупотребляю предлогом «гребаный»? Хороший, кстати, предлог для выражения своего отношения к окружающему миру. Миллионы документов из оффшоров, уютно расположившихся на островах, кремлевские хакеры слили немцам. От них дерьмо побежало по трубам. Казалось бы, вот вам связи Кремля с Трампом, копайтесь до умопомрачения, расследуйте. Но в этом и состоял хитрый план ФСБ. Выброс документов был «гибридным». Посмотрите на лицо Кивы: вроде и человек, но на самом деле это не совсем так. Далеко не так. Такая же схема со «сливом»: на оффшоры Путина и Трампа ни одна с…ка даже внимания не обращает. Никто не инициирует импичмент Дональду, хотя кремлевские хакеры доказали прямую связь между выборами президента США, сексуальными домогательствами ряда европейских политиков и семнадцатым отделом Федеральной службы безопасности. В этом как раз и состоит их подлый, циничный расчет. Не братья они нам!



Вместо Трампа вся свора журналистов, финансируемых «пятой колонной», набросилась на «райские оффшоры «Рошена». Уроды, млять! Вам что, подонки путинские, Панамского скандала мало?



Подставлять плечо президенту приходится мне. Тимошенко четко озвучила тезисы, написанные Сурковым под диктовку Путина. Кстати, и Курт Волкер оказался подонком. Запел в унисон с гегемонистскими планами агрессора. Говорит: а не надо вам спешить с внесением своей резолюции по введению миротворцев ООН в Донбасс. Поговорите на эту тему с Путиным

Только полная консолидация патриотов плюс полная депортация грузин с мешками на головах в Тбилиси сможет остановить гибридную информационную войну. Страна же расцветает! Во всех бизнес-рейтингах мы занимаем ведущие места в ж...пе. Гривна укрепляется постоянно. Каждый день укрепляется, и вот уже 27 за доллар. И это не предел!

Вам же, грузинам недоделанным, русским языком было сказано: не воровство, а оптимизация. Адвокаты делали «слепой траст». Вы думаете, так легко найти столько слепых, которые досконально знают кондитерское дело и могут отличить «коровку» от «хрустящих вафель»? Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, которую я лично узнаю в телевизоре с некоторой натяжкой, четко заявила. «Гондоны, млять!», – как бы сказала она. Не так, конечно, однако по умолчанию данная связка очень уместна. «Была создана международная холдинговая структура, цель которой – осуществление операций по передаче в «слепой траст» компании «Рошен», – убедительно подчеркнула Ирина. Все, закрыли тему. Поэтому я лично хохочу, читая документ, сфальсифицированный в недрах кремлевской администрации: «Дело чрезвычайно деликатное, имя клиента – Петр Порошенко». Дебилы, б…ть! Какой в ж...пу клиент? Он что, с тележкой по супермаркету ходит? Дальше можно не продолжать, но придется, чтобы разбить в пух и прах зрадофилов, шатающих трубу мощной украинской государственности. Тем более что сегодня, после согласительного совета депутатских групп и фракций Юлия Тимошенко провела расширенный брифинг. Лила мутную оффшорную грязь на светлый лик верховного главнокомандующего. И, с…ка, Гройсман молчит. Вообще затаился, гнида. Поэтому, повторюсь, подставлять плечо президенту приходится мне. Тимошенко четко озвучила тезисы, написанные Сурковым под диктовку Путина. Кстати, и Курт Волкер оказался подонком. Запел в унисон с гегемонистскими планами агрессора. Говорит: а не надо вам спешить с внесением своей резолюции по введению миротворцев ООН в Донбасс. Поговорите на эту тему с Путиным. Все, вскрылась очередная «кремлевская консерва». А мы ведь ему, гниде американской, так верили! Еще просили летальные «джавелинки» у этого подлеца.Столько проблем сыплется на хрупкие плечи гаранта нации: грузины с надувной палаткой под Радой, сепаратный сговор Курта с Сурковым, «райский оффшорный скандал». Да еще польский министр иностранных дел совершил демарш прямо во Львове. Его (министра гребаного) как человека привели в музей советских репрессий. Не помню названия. У нас этих музеев как грязи.И знаете, что этот лях вытворил? Остановился на пороге вместилища достоинства и хитро так спрашивает у директора: чей Львов? Тот, не будь мудаком (хотя и не факт), отвечает: оккупировали независимое государство проклятые поляки. Молодец, б...ть! Не министр, а директор. Поляк же побледнел, пробормотал грубое ругательство «украинцев я пердолив» и резко слинял.Вот скажите: мало проблем человеку?! Тимошенко волает о неуплате налогов «Рошеном», поляки бузят, унижают гидность. Поэтому все оставшиеся патриоты должны быть отловлены в ночных клубах и построены в одну большую стройную колонну. Хватит нюхать всякие вещества в туалетах на стеклянных полочках! У военкомов что, нет других проблем, кроме как гоняться ночью за патриотически настроенной молодежью по всяким злачным местам, буквально из-под блядей вытаскивать сознательных военнообязанных и отправлять их в АТО?Только полная консолидация патриотов плюс полная депортация грузин с мешками на головах в Тбилиси сможет остановить гибридную информационную войну. Страна же расцветает! Во всех бизнес-рейтингах мы занимаем ведущие места в ж...пе. Гривна укрепляется постоянно. Каждый день укрепляется, и вот уже 27 за доллар. И это не предел! Растет уровень благосостояния пенсионеров. Буквально вчера в аэропорту Одессы повязали гражданина, который пытался ввести в Украину сорок три (!) «айфона Х» без оформления. Топовая яблочная модель стоит свыше штуки евро, и позволить себе такую роскошь могут исключительно украинские пенсионеры, которым Володя Гройсман повысил пенсии. Очередной оффшорный скандал не расколет нацию. Поэтому, Володя, с…ка, вылазь из своей кроличьей норы и тоже подставляй свое плечо гаранту нации. Я что, один должен все делать?!