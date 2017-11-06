В Киеве избили советника главы МВД Шкиряка

В Киеве под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Об этом сообщает "Обозреватель". Под зданием Высшего специализированного суда Киева проходит заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий. На суд также прибыл Зорян Шкиряк.



Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа из около сотни человек. После этого советника министра принялись бить, выкрикивая "наконец мы до тебя добрались".







Издание отмечает, Шкиряк перед началом заседания заявил, что полностью поддерживает Колмогорова, считает его невиновным в данной ситуации и выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

