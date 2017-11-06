В Киеве мужчина гулял по улице с гранатой в кармане

В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой, которую он носил в кармане. Как сообщили в столичной полиции, мужчину, который при виде правоохранителей начал нервничать, остановили в Днепровском районе.



В ходе поверхностного осмотра у него в кармане обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5.



"Задержанный – 53-летний уроженец Винницкой области, которой имеет судимость за кражу. Нам он объяснил, что гранату якобы нашел и носил с собой для собственной безопасности. Эту информацию мы проверяем, а также выясняем его причастность к другим преступлениям", – сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.



Открыто уголовное производство, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

