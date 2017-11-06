В оффшорном скандале Paradise Papers "засветились" Мадонна и Боно из U2

Американская поп-дива Мадонна и лидер ирландской группы U2 певец Боно оказались фигурантами международного журналистского расследования Paradise Papers о сокрытии денег в оффшорах.



Об этом сообщает Daily News.



По данным расследования журналистов, Боно, который в документах фигурирует под своим настоящим именем Пол Хьюсон, стал совладельцем торгового центра в литовском городе Утена после того, как инвестировал в мальтийскую компанию Nude Estates.



Певица Мадонна, согласно Paradise Papers, имеет долю в медицинской компании. Кроме того, в оффшорном скандале фигурирует актриса Кира Найтли, которая инвестировала деньги в фирму, связанную с недвижимостью.

