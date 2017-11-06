Появилось первое изображение «суперкара будущего» от Lamborghini

В понедельник, 6 ноября, на конференции EmTech в Кэмбридже компания Lamborghini представит «суперкар будущего», разработанный в сотрудничестве с Массачуссетским технологическим институтом. Первый тизер машины опубликован в твиттере производителя.



Подробностей о новинке нет, однако ранее в Lamborghini подтвердили, что работают над моделью Huracan следующего поколения, которая станет подключаемым гибридом. С Массачуссетским технологическим институтом производитель сотрудничает в разработке новых композитных материалов, альтернативных источников энергии и аккумуляторов высокой емкости.



Гибридный суперкар появится в 2022 году и будет оснащен твердотельными аккумуляторами.



Еще одним гибридом в линейке Lamborghini, как ожидается, станет внедорожник Urus. Его покажут 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Сначала машина получит 650-сильную бензиновую твин-турбо «восьмерку». Экологичная подзаряжаемая версия появится «позже», точного срока пока нет.

