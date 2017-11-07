Украина может подать заявку на получение ПДЧ в НАТО в 2020 году

В 2020 году, когда Украина в результате проводимых реформ в оборонной сфере достигнет стандартов НАТО, может быть подана заявка на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе, заявляет глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.



"В этом процессе есть разные подходы, в частности, в том, когда это лучше делать. Подавать ли заявку, когда уже будет результат, например в 2020 году, который мы определили как этап, когда Украина достигнет стандартов НАТО и сможет продемонстрировать, насколько государство продвинулось на многих направлениях, прежде всего в оборонной сфере. Есть идея использовать именно тот момент. Это будет удобный случай сказать: видите, мы выполнили, что обещали", - сказал В.Прийстайко в интервью "Урядовому курьеру", опубликованному во вторник.



По его словам, этот диалог уже начат. "С момента первого моего разговора с генеральным секретарем Альянса, когда я передал ему лист от президента Украины, там шла речь о том, что наше главное политическое задание - приобрести членство в НАТО. Но для того, чтобы этого достичь, надо начать диалог и получить План действий по членству и выполнять его", - отметил глава миссии.



В.Пристайко также напомнил, что Украина уже десятый год выполнят национальные программы сотрудничества с НАТО, "которые отвечают ожиданием союзников в рамках ПДЧ" и ежегодно адаптирует программу.



Как сообщалось, 7 июля президент Петр Порошенко назначил В.Пристайко на должность главы Миссии Украины при НАТО. 27 сентября в связи с этим он был уволен с должности первого заместителя министра иностранных дел.

