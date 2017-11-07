В Эстонии заявили о задержании агента ФСБ

В Эстонии на пограничном пункте в Нарве задержан агент ФСБ. Гражданин России подозревается в подготовке кибер-преступлений против госучреждений страны, сообщает rus.err.ee со ссылкой на заявление Государственной прокуратуры Эстонии и Полиции безопасности (КаПо).



Задержание было проведено на минувших выходных. В понедельник, 6 ноября, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест задержанного.



Он подозревается в совершении ненасильственных действий, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. Также ему предъявлены подозрения в подготовке компьютерного преступления… Целью действий мужчины были госучреждения Эстонии, – говорится в сообщении.



По словам руководящей расследованием госпрокурора Инны Омблер, серьезного ущерба от действий россиянина удалось избежать.



Другие подробности эстонские власти пока не раскрывают.

