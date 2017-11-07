Столтенберг: Украина должна сосредоточиться на реформах, которые помогут на пути в НАТО

Киев должен сосредоточиться на проведении всесторонних реформ, которые могут помочь на его пути в НАТО. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 8 - 9 ноября в Брюсселе, где ситуация в Украине рассматриваться не будет.



Отвечая на вопрос украинских журналистов, считает ли альянс Украину страной, претендующей на членство в НАТО, он заявил: "Украина - это наш близкий партнер, мы поддерживаем ее евроатлантические устремления и помогаем проведению реформ, в том числе по модернизации вооруженных сил и институтов безопасности и обороны. Я считаю, что Украина должна сосредоточиться на проведении реформ, что может помочь на ее пути в НАТО".

