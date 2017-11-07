Ограбление и попытка изнасилования наркоманом из палаток под ВР – не единичный случай – блогер

Палаточный городок, который разбили протестующие под Верховной Радой Украины, превратился в притон, полный отморозков, которые постоянно нападают на людей в Мариинском парке и грабят их. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер, политический эксперт Владимир Макаровский



«Акция протеста под Верховной Радой продолжается в несколько неожиданном ключе: теперь за «большую политическую реформу» митингующие грабят и избивают людей. Палаточный городок возле ВР достаточно быстро превратился в самый настоящий гадюшник, полный отморозков, которых небезосновательно боятся киевляне. Практически каждый день встречаю сообщения об агрессивном поведении митингующих «мирной» акции протеста и их регулярных стычках с правоохранителями. И в последнее время подобные случаи неадекватного, по-другому и не скажешь, поведения завсегдатаев палаток участились», – написал Макаровский.



Эксперт также рассказал о случае нападения на женщину в Мариинском парке, который произошел в субботу, 4 ноября. По его словам, нападение совершил митингующий из палаточного городка, который «избил, ограбил и пытался изнасиловать женщину».



«На минувших выходных произошёл и вовсе шокирующий случай: один из «митингующих» из палаточного городка избил, ограбил и пытался изнасиловать женщину в парке возле ВР. Ничего себе «МИРНЫЕ» люди сидят возле ВР, да? Мирно пришли, мирно поставили палатки, мирно занялись грабежом... При этом в палаточном городке «своего» не сдали, а во время опознания вообще начали угрожать заплаканной девушке расправой», – возмутился политолог.



Он отметил, что теперь, в связи с учащением случаев нападения в Мариинском парке, киевляне стараются обходить стороной излюбленное место отдыха.



«Повторюсь – это уже не первый случай нападения в парке! Сколько еще подобных инцидентов должно произойти, чтобы признать: палатки возле ВР превратились в притон для наркоманов и отморозков, а Мариинский парк – в грязную и небезопасную помойку?! Неудивительно, что после таких случаев киевляне стараются обходить некогда чистый и безопасный парк в центре столицы десятой дорогой. Никому не охота стать следующей жертвой «мирной» акции протеста», – подытожил Макаровский.

