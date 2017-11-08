Аваков пока не видит поводов покидать пост главы МВД

Аваков пока не видит поводов покидать пост главы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что намерен оставаться на занимаемой им должности, покуда у него есть стимулы для этого и он ощущает в себе силы для эффективной работы на занимаемом посту. "Кто-то должен отвечать за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, то меня, поверьте, не удержит ни воля, ни сила, ни что-либо другое.

А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, то я буду оставаться на этом месте", - заявил А.Аваков журналистам во вторник вечером в Киеве по окончании презентации своей книги "Ленин с нами?".

Комментируя инициативу некоторых народных депутатов временно отстранить от исполнения обязанностей его и министр инфраструктуры Владимира Омеляна в связи с проводимыми в отношении них или близких к ним людей расследований, глава МВД сказал: "Есть люди, которые строят теории и карточные домики, а есть люди, которые делают дело. И те, кто делает дело, не может ударяться в красивую политическую полемику. Я сам умею ударяться в эту полемику и сам был в оппозиции, а сейчас при власти".

Говоря о состоявшемся ранее во вторник голосовании, в ходе которого Верховная Рада не поддержала его отставку, А.Аваков выразил убеждение, что парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения. "И я не знаю, почему он должен был поддержать (отставку – ИФ)", - добавил министр.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник, 7 ноября, не поддержала отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. За соответствующий проект постановления №5041 на заседании во вторник проголосовал лишь 31 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов), тогда как против проголосовало 102 парламентария, а 56 – воздержались.

В частности, за отставку Авакова проголосовало 8 депутатов фракции БПП, включая автора законопроекта Сергея Каплина, тогда как 26 – против и 38 воздержались. 62 из 81 депутата фракции "Народный фронт" проголосовали против. За отставку главы МВД проголосовало 9 депутатов фракции "Самопомич" (1 воздержался) и 1 депутат фракции "Батькивщина" (3 против, 4 воздержались).

Народные депутаты фракции "Оппозиционный блок", а также групп "Видродження" и "Воля народа" преимущественно не голосовали, дав в сумме лишь 3 голоса против. Из 20 депутатов фракции Радикальной партии никто не проголосовал за отставку А.Авакова, по 4 проголосовали против и воздержались. Из внефракционных 13 проголосовали за отставку главы МВД, 4 – против, 6 воздержались.