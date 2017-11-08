Аваков пока не видит поводов покидать пост главы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что намерен оставаться на занимаемой им должности, покуда у него есть стимулы для этого и он ощущает в себе силы для эффективной работы на занимаемом посту. "Кто-то должен отвечать за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, то меня, поверьте, не удержит ни воля, ни сила, ни что-либо другое.

А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, то я буду оставаться на этом месте", - заявил А.Аваков журналистам во вторник вечером в Киеве по окончании презентации своей книги "Ленин с нами?".



Комментируя инициативу некоторых народных депутатов временно отстранить от исполнения обязанностей его и министр инфраструктуры Владимира Омеляна в связи с проводимыми в отношении них или близких к ним людей расследований, глава МВД сказал: "Есть люди, которые строят теории и карточные домики, а есть люди, которые делают дело. И те, кто делает дело, не может ударяться в красивую политическую полемику. Я сам умею ударяться в эту полемику и сам был в оппозиции, а сейчас при власти".



Говоря о состоявшемся ранее во вторник голосовании, в ходе которого Верховная Рада не поддержала его отставку, А.Аваков выразил убеждение, что парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения. "И я не знаю, почему он должен был поддержать (отставку – ИФ)", - добавил министр.



Как сообщалось, Верховная Рада во вторник, 7 ноября, не поддержала отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. За соответствующий проект постановления №5041 на заседании во вторник проголосовал лишь 31 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов), тогда как против проголосовало 102 парламентария, а 56 – воздержались.



В частности, за отставку Авакова проголосовало 8 депутатов фракции БПП, включая автора законопроекта Сергея Каплина, тогда как 26 – против и 38 воздержались. 62 из 81 депутата фракции "Народный фронт" проголосовали против. За отставку главы МВД проголосовало 9 депутатов фракции "Самопомич" (1 воздержался) и 1 депутат фракции "Батькивщина" (3 против, 4 воздержались).



Народные депутаты фракции "Оппозиционный блок", а также групп "Видродження" и "Воля народа" преимущественно не голосовали, дав в сумме лишь 3 голоса против. Из 20 депутатов фракции Радикальной партии никто не проголосовал за отставку А.Авакова, по 4 проголосовали против и воздержались. Из внефракционных 13 проголосовали за отставку главы МВД, 4 – против, 6 воздержались.

