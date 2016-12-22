Дядя Маршалл к нам идет, миллиарды нам несет

Помните, мы писали когда-то о "плане Маршалла" для Украины, который сочиняет экс-премьер Литовской Республики Андрюс Кубилюс? Так вот, воздушный замок построен. План презентовали в Cейме Литвы. Если коротко, то по $5 млрд. инвестиций в год, $50 млрд. – за 10 лет, и рост нашей экономики составит 6-8% ВВП. Офигенно! Кто деньги даст? Ну, это уже второй вопрос. Главное – план нарисовали.



Есть у меня школьный приятель Веня (Вениамин), коренной киевлянин, потомственный русский интеллигент. Правда, “русскость” его уже в прошлом: осознал, покаялся, назвал младшего сына Остапчиком и отправил в идейно правильную школу с углубленным изучением информатики и украинской мовы.



Насчет информатики не знаю, потому что Остап, как все современные дети, ребенок-андроид. Такое впечатление, что мобильный телефон и планшет ему имплантировали в ладошки с рождения. А мову учит прилежно. И верит в светлое будущее нашей страны.



Вчера пришел из школы полный восторженного оптимизма и с порога заявил нам с папой Веней, что родина больше не в опасности – Украине придумали план и дадут много миллиардов. Будет построена кремниевая долина, куча небоскребов и лагерь для пластунов с аквапарком и леголэндом.



Я его спрашиваю: “Остапчику, а що це за план такий?”. “Це план Маршалла”, – отвечает умный ребенок.



– А хто ж дасть нам багато грошей?



– Як це хто? Дядя Маршалл і дасть!



Я понимаю, что третьекласснику простительно не знать, кто такой “дядя Маршалл” и сколько лет назад он умер. Хотя в компьютерной школе могли бы научить детей чаще пользоваться Google. Но, читая комментарии наших высокопоставленных лиц о том, какие ошеломляющие перспективы открываются перед Украиной благодаря литовскому плану Маршалла, я начинаю сомневаться – не думают ли они, как малыш Остапчик, что покойный госсекретарь США встанет из гроба и отсыплет нам $5 млрд. на первый год. Хотя бы на первый. Про все $50 млрд. за 10 лет я просто молчу. У меня фантазии не хватает это вообразить.



А у литовцев фантазий хоть отбавляй. Денег только нету. Как мы уже писали, сами “сидят на вэлфере” у старших европейских товарищей. Бюджет Литвы на 2017 год составляет всего 8,5 млрд. евро доходов и 9 млрд. евро расходов. Фактически полностью за счет средств Евросоюза Литва финансирует свои оборону и образование – всего 2,8 млрд. евро. Также в 2017 году Литва получит 1,6 млрд. евро финансовой помощи, но при этом перечислит в бюджет ЕС 405 млн. евро.



Не удивительно, что авторы “плана Маршалла” для Украины готовы выделять нам не более, чем несколько миллионов евро в год. А сам план – это 20-страничный документ, в котором подробно расписаны предложения о том, на какие нужды и по каким причинам страны Запада должны дать Украине упомянутые миллиарды.



При этом на программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом, литовский “тезка” совершенно не похож. План Маршалла не был только лишь “донорским проектом”. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики 17 стран Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.



Ну, с коммунистами мы как бы справились, декоммунизацию провели, торговые барьеры убрали, поскольку этого потребовал Евросоюз при подписании Соглашения об ассоциации. А вот с развитием в целом пока не получается.



Хотя в 2014-2015 годах нас щедро осыпали финансовой помощью со всех сторон. Евросоюз дал не меньше 8 млрд. евро, Америка – три раза по $1 млрд., МВФ несколько раз закинул транши кредита. В общем, подкармливали. Но куда-то это все подевалось. Хочется еще. И вот тогда появились наши “благодетели” из Литвы и написали амбициозный план на целых $50 млрд. за 10 лет.



Написать-то написали, а спросить разрешения у тех, кому предназначена роль доноров, забыли. В итоге выходит казус за казусом. Например, чего стоит ситуация, когда первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что ничего не знает о "плане Маршалла" для Украины. "Никогда ничего не слышал об этой идее, и если бы такая подготовка действительно велась, я бы об этом знал", – сказал он.







Или взять высказывание посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что он не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла". “На глобальном уровне есть очень много капитала с низкой процентной ставкой. Вопрос в том, как привлечь этот капитал", – сказал Райхель.



Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан оказался более категоричным, когда его спросили о литовской идее. Он сказал, что план ему передал руководитель литовского МИДа, но “уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано”.



“Сейчас все и везде говорят о “планах Маршалла”, можно сказать, что есть инфляция “планов Маршалла” – планы для Африки, для Украины, еще для кого-то... Европа готова оказывать Украине финансовую помощь, однако исключительно при выполнении четких критериев”, – сказал, как отрезал, Хан.



И это, заметим, уже после того, как о «плане Маршалла» – “новом долгосрочном плане поддержки Украины” – детально высказались президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие официальные лица.



Да что там лица – весь наш интернет заполнен “рассуждизмами” о том, куда правильнее вложить “маршалловские” инвестиции, как сделать так, чтобы их не украли коррупционеры, и когда станет заметен рост экономики. Короче говоря, разделка шкуры неубитого медведя идет полным ходом.



Не успокаиваются и литовцы. Получив неприкрытый “отлуп” от потенциальных доноров – Евросоюза и Германии, они созывают феврале-марте 2018 года Конференцию доноров для финансирования проекта. Подобных конференций было много и раньше, не помню, чтобы они собирались сколь-нибудь серьезные деньги, но сам факт.



Зачем им это надо? Снова вернусь к нашей предыдущей публикации. Самый банальный ответ: хотят получить “комиссионные”. Ну, чтобы их посадили на кассу, откуда ЕС будет выдавать нам по $5 млрд. в год. Но как мы видим, ЕС ничего выдавать не собирается. А выдоить доноров вряд ли удастся. Второй вариант – решили подсидеть поляков в роли “адвокатов Украины”. Тем более что наши отношения с Варшавой стремительно ухудшаются.



Третья версия была фактически изложена в заголовке статьи “План Маршалла” для Украины, или Речь Посполитая-2017?”. Речь Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского существовала больше 200 лет: с 1569-го по1795-й год. И располагалась преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также на части территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии.



P.S. Может, в Вильнюсе вспомнили, что Украина когда-то была их вотчиной? Звучит, конечно, нереалистично, но мало ли...



