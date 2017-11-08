Украина планирует разорвать дипотношения с Россией

Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией, пишет "Коммерсант".



Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "О реинтеграции Донбасса", который рассмотрят 16 ноября. Он вступит в силу после указа президента Петра Порошенко, после чего, как отмечает издание, российские дипучреждения на Украине, а украинские в России закроют.



"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — рассказал Винник, депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП).



Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания при этом отметили, что разрыв дипотношений с Россией никак не входил в планы Порошенко.



В Совфеде ранее уже высказывали мнение, что Киев готовится к разрыву дипотношений. Так, сенатор Франц Клинцевич утверждал, что Украина посягает на важнейшие права парламентариев, говоря о возможности ввести уголовное преследование за посещение России, и "не исключено, что так Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с нашей страной".



В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

