Марш импичмента

Поверьте, меня тоже достало писать о «мандариновой революции». Они же каждый раз анонсируют штурм Рады, массовое избиение депутатов вместе со Шкиряком (при участии Зоряна), а потом все переносят на более поздний срок. Не то чтобы я топлю за «третий майдан», просто обидно смотреть, как расходуются деньги, честно выведенные из «Привата». То есть наши с вами средства, дорогие товарищи. Однако обещал, что напишу продолжение, поэтому, стиснув зубы, пишу о «плане Саакашвили».



Никто демонтировать «палаточный городок» под Радой, понятное дело, не собирается. Он сейчас оброс сопутствующей инфраструктурой (кровати, буржуйки, даже электричество есть) и легко может перезимовать. Кормежка трехразовая, пособия выдают, свитер 52-го размера привезли, но с трусами по-прежнему напряженка. Киевляне не спешат откликаться на просьбы, поэтому приходится жить в чисто походных условиях. Михо, который подозрительно часто шмыгал носом во время своего вечернего выступления перед активом, очертил две ближайшие задачи «майдана». Чтобы разнообразить протестное меню, решили провести воскресный марш (12 ноября) от Михайловской площади до правительственного квартала. Саакашвили сказал, что полиция с народом, поэтому на марш следует приходить семьями. Требования простые и совершенно непонятные: принятие законов об антикоррупционном суде и об импичменте президента. Тут грузин постоянно попадает в логический тупик. С одной стороны, накручивает массу на штурм, а с другой – настаивает на соблюдении законодательства и демократических процедур. В принципе, по хер, лишь бы движ был. А его нет.



Воскресный «марш импичмента» должен подчеркнуть серьезность планов восставших, ведь в конце планируется оскорбить достоинство верховного главнокомандующего. Честно говоря, скептически отношусь к подобного рода обещаниям, поскольку восставшие явно делают ставку на затягивание процесса и появление каких-то дополнительных стимулов. То ли ждут «сакральной жертвы», потому что имеющийся Игорь Мосийчук никого вообще не возбуждает, то ли очередной порции компромата. После «марша импичмента» Саакашвили берет паузу аж до третьего декабря (воскресенье). На начало декабря запланирован некий «народный импичмент президента». Опять-таки, подробности мероприятия не разглашаются, поскольку организаторы не знают, как все обернется. Вот, собственно говоря, и весь план. Два воскресных марша. Скучно, девочки.



Всех, понятное дело, интересует горячая фаза процесса: штурмы, драки, веселые фейерверки из шин. Пока же все сводится к чисто ритуальным действиям. Но, повторюсь, палаточный грузинский городок в центре столицы – сильный фактор раздражения для АП. Ресурс у Саакашвили есть. Это видно невооруженным взглядом. По времени он не ограничен, что делает интригу более глубокой, но менее зрелищной

Теперь о том, что им удалось. Безусловно, под воздействием брутальных палаточников, многие из которых настолько суровы, что не носят нижнее белье, Рада приняла закон о выборах. Явно с перепугу, поскольку никто особо не вникал в его текст. Не зря же «порохоботы» завыли, что такого нельзя было делать, ибо тут меняется все, в том числе и пол кандидатов в депутаты. Безусловно, только боязнь получить в рыло привела к образованию минимального ситуативного большинства в 226 голосов. Главный прикол законопроекта в том, что «банкуют» держатели акций политических партий. А от кандидатов на кресло того же Розенблата уже больше ничего не зависит. Пропорциональная система совмещена с региональными списками таким хитрым образом, что козырные тузы в таком раскладе вообще не играют. Кандидат может набрать большинство в своем округе, а потом, после использования хитрых формул насчет квот, процентов и так далее, неожиданно выяснится, что он тупо со...ет.Зачем это делается? Для выбивания «крупняка» из депкорпуса. Мажоритарщики, которые были относительно самостоятельными, по крайней мере, им надо было платить за позицию (или «нагибать»), сменятся послушными «шестерками». Ну да хрен с ними, все равно до второго чтения этот документ не доживет. Администрация президента вынуждена удовлетворять требования «человека без паспорта», делая ставку на затягивание процесса. То есть на время. Закон о снятии депутатской неприкосновенности приняли? Да. Теперь отправили на экспертизу Конституционного суда. Полгода минимум. Антикоррупционный суд в виде документа как бы разрабатывается. Вот что президент пишет в своем «Фейсбуке» на следующий день после грузинской акции: «Прошу спикера Парубия ускорить создание рабочей группы по наработке законопроекта об атикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии». Сколько на это надо времени? Недели две. Или три месяца. Избирательный закон в первом чтении одобрен. Когда второе чтение – никто не знает. Либо ишак сдохнет, либо грузина депортируют. Такой расчет.Всех, понятное дело, интересует горячая фаза процесса: штурмы, драки, веселые фейерверки из шин. Пока же все сводится к чисто ритуальным действиям. Но, повторюсь, палаточный грузинский городок в центре столицы – сильный фактор раздражения для АП. Ресурс у Саакашвили есть. Это видно невооруженным взглядом. По времени он не ограничен, что делает интригу более глубокой, но менее зрелищной. Из-за него идут суровые разборки в администрации верховного главнокомандующего. Критическая масса как бы набирается. Хотя чисто визуально киевлянам все по хер. Но неожиданное бурление всегда возникает «внезапно». На то оно и неожиданное бурление.