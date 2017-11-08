Последний всхлип от безысходности или политпроктология?

Конечно, у верховных киевских властей и их информационно-политологической обслуги в СМИ всегда есть излюбленная и проверенная временем отговорка для проколов во внешней политике, вызванных болтовней: дескать, это не гарант нации, отвечающий по Конституции за внешнюю политику, так говорил, а какой-нибудь маргинал. И даже если у него лицо нардепа из пропрезидентской фракции Ивана Винника, главы МИД Украины Павла Климкина или даже целого вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Ну и что?



А вы лик спикера Верховной Рады, подаренного ей евромайданом, видели? Или и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун? Или половины депутатского корпуса всех уровней? Вот то-то же. Даже если они говорят иногда более-менее адекватные (нельзя говорить умные – это недостижимый предел) вещи, как-то не сразу верится, начинаешь думать: заучили где-то, а смысла-то сказанного не понимают...



Так и здесь. Это же депутат, это же Клим Чугункин, это же баба, что с них возьмешь – вот и все отговорки. Ну, предложил нардеп из пропрезидентского «БПП» Винник в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку о полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Ну и что? Он же депутат, а ему по Конституции разрешен язык без костей. Про пустую голову в Основном Законе, правда, не сказано ничего, но мы же идем в Европу, где полная свобода. И кто в такой ситуации запретит депутату парламента быть полным дебилом, говорить, что вздумается, и таким образом подставлять гаранта нации?



Так и здесь. Это же депутат, это же Клим Чугункин, это же баба, что с них возьмешь – вот и все отговорки. Ну, предложил нардеп из пропрезидентского «БПП» Винник в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку о полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Ну и что? Он же депутат, а ему по Конституции разрешен язык без костей

И если польский президент не приедет в Украину, то это будет очень нехороший знак. Причем не первый. Ранее в Украину отказался приехать из-за закона об образовании президент Румынии Клаус Йоханнис. Чмурил Украину в ПАСЕ президент Чехии Милош Земан. Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал закон об образовании и обещал лично надавить на гаранта нации

Экс-нардеп от «Свободы» Юрий Сиротюк, насмотревшись и наслушавшись всего этого, как-то заметил по украинскому ТВ: «Мы дождались периода, когда Европа устала от Украины, когда Европа перестает видеть Украину как Эльдорадо, как шанс, как союзника, а видит Украину как серьезный геополитический геморрой, от которого хотят избавиться». Славная такая политическая проктология получается

А это очень похоже на чистую подставу. Причем перед лицом внешних западных кураторов, которые на словах требуют не эскалации дальнейшего противостояния в Донбассе, в котором Киев винит Москву, а выполнения «Минских соглашений-2». Более того, весь мир как бы затаился и ждет новые «вводные» по этому вопросу, которые могут последовать после встречи во Вьетнаме президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. А потом их должны ретранслировать в Киев спецназначенцы по Украине Курт Волкер и Владислав Сурков, которые «перетрут темку» 13 ноября сего года в Белграде. Закон о реинтеграции, говорят, могут рассмотреть 16 ноября, а тут Винник со своей инициативой, как «Пылып з конопэль» (как хрен с бугра). И что будет, если внешние кураторы прикажут с Россией замиряться? Мистер Волкер, кстати, прямым текстом говорит, что Украине «тарапыцца нэ надо». Он даже просит Киев не предлагать в ООН свою резолюцию о миротворцах: мол, это дело умных людей. И стран, у которых есть право вето на решения ООН. У России такое право есть...Вот люди и ломают головы, что это: тупость одного торопыги с мандатом, который хочет засветиться и выслужиться на патриотической ниве, или все же подстава гаранта нации перед союзниками и кураторами? Дескать, гарант говорит одно, а его подчиненные кладут на него из-под хвоста и срывают мирные переговоры.А может быть, разрыв дипотношений с Россией – это даже последняя попытка Киева и гужующихся в нем патриотов явочным порядком заставить Запад поддерживать Украину, что бы она ни делала? Такое ведь тоже может родиться в воспаленных головах русофобов, привыкших подъедаться на западных грантах: дорогие западные давальщики, мы вступаем в войну с Россией, без вашей помощи и оружия она нас раздавит, как какашку невнимательным сапогом, и выходит на границу с ЕС и НАТО, а оно вам надо? И что? Как говаривал умный германский канцлер Отто фон Бисмарк, «горе тому государственному деятелю, который не позаботится найти такое основание для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение». Вот на что рассчитывают укрополитики после войны? На то, что успеют свалить? А если не успеют? А если их в Европе не примут, потому что не признают их аргументы? Сказал же глава МИД Польши Ващиковский, что Украина и так долго «использовала Польшу, спекулируя на трудных отношениях с Москвой, но теперь «российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонние проблемы»...А Паша Климкин? Его польский коллега Витольд Ващиковский намекнул, что советует своему президенту Анджею Дуде в декабре сего года не ездить по каким-то там делам в Харьков, ибо Украина плохо себя ведет и страшно любит Стефана Бандеру сотоварищи, которые спят и видят, как бы повторить свои подвиги времен Волынской резни 1943 года в отношении поляков и не хотят признавать Львов польским городом. И сам этот Дуда тоже сказал, что советует гаранту украинской нации убрать из своего окружения всех людей с антипольскими настроениями, ибо это страшно вредит двухсторонним связям. «...Все знают, что они («антиполяки»-укронеонацисты. – Авт.) есть, это очень плохой знак против нас с украинской стороны. Это не приемлемо», – утверждает пан Дуда.И если польский президент не приедет в Украину, то это будет очень нехороший знак. Причем не первый. Ранее в Украину отказался приехать из-за закона об образовании президент Румынии Клаус Йоханнис. Чмурил Украину в ПАСЕ президент Чехии Милош Земан. Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал закон об образовании и обещал лично надавить на гаранта нации. А если президенты перестанут приезжать в Украину, критиковать ее или даже прятаться от гаранта нации, как они это делали, когда лет 10 назад к ним наведывался «оранжевый мессия» и знатный попрошайка Виктор Ющенко, то кому же он, гарант нации, выбравшей Европу, расскажет, как хорошо в Украине живется и как ей нужны деньги, чтобы жилось еще лучше? В МИДе Паши Климкина откровенно манкируют своими обязанностями и в своих официальных пресс-релизах убеждают Варшаву, что никаких таких людей, готовых резать «москалей, жидов и ляхов», в украинском руководстве нет. Наоборот – все спят и видят, как расцветает дружба.Особенно глава Украинского института нацпамяти (УИНП) Вова Вятрович видит. Его первым могут объявить невъездным в Польшу, несмотря на абсолютно европейскую кличку «Альцгеймер» и бесспорные подвиги в деле декоммунизации. Или еще один достаточно высокопоставленный чиновник, первый замглавы Госкомитета по теле- и радиовещанию Богдан Червак, по совместительству еще и глава организации с «любимым» польским названием «ОУН», вообще призывает гордиться подвигами дивизии СС «Галичина». «Москва по этому поводу уже давно имеет сформированный взгляд. Дивизия «Галичина» для нее страшнее ОУН, УПА и «Правого сектора». Ващиковский (тот самый глава МИД Польши. – Авт.), если он отражает взгляд официальной Польши, фактически озвучил позицию Варшавы и она солидарна с Кремлем. ...Кажется, что страх быть обвиненным в «сотрудничестве с немцами» сильнее идеи восстановления исторической справедливости. ...Каждый украинец, который с оружием в руках воевал или воюет против Москвы, должен быть достойным уважения. И украинцы, воевавшие в дивизии «Галичина», не исключение», – написал он в своем «Фейсбуке». И ведь психиатры и санитары не выехали по его адресу...А что делает с Украиной Венгрия, и напоминать не хочется. Как обещала, так и заблокировала саммит Комиссии «Украина – НАТО», а ведь продвижение в Альянс – это новая фишка украинской евроинтеграции. И что же получается? Мы никуда уже не идем? Но на этом фронте борьбы с российской агрессией почему-то резвиться эта самая Климпуш, не побоюсь этого слова, Цинцадзе. Она решила в вопросе закона Украины об образовании перейти в контратаку и... обвинить уже Венгрию. В чем? Правильно: в нарушении прав нацменьшинств. «Мы объяснили свою готовность к диалогу и наше неприятие любых ультимативных заявлений со стороны Венгрии. Будапешт, ставя предложения по блокированию европейской и евроатлантической интеграции Украины, тем самым ограничивает права венгерского меньшинства в Украине», – сказала она.В переводе с языка вице-премьерши на нормальный это означает, что раз Венгрия блокирует продвижение Украины в ЕС, то, стало быть, тем самым она не дает стать европейцами и венграм украинского Закарпатья. И это могло бы быть правдой, если бы не одно «но»: из 155 тысяч венгров Закарпатья добрые две трети, если не три четверти уже имеют венгерские паспорта. И ждут только одного: когда Венгрия заберет их к себе. Точно так же, как румыны Буковины или Южной Бессарабии думают о Румынии. Или многие жители юго-востока Украины – о России. Это факт. Страшно непатриотичный, но вполне реально угрожающий территориальной целостности страны. Это, как сказали бы патриоты, перечень «пятых колонн» в Украине, которые можно будет использовать, когда она (Украина) однозначно ослабеет...И что же мы имеем по большому гамбургскому счету, если Россия не боится разрыва дипотношений с Украиной и, по словам тамошнего президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, считает это внутренним делом Украины? Винник-то, наверное, рассчитывал услышать плач из Москвы, а оттуда предупредили: если сдадут нервы, то могут признать в ответ ДНР и ЛНР и таким образом и де-факто, и де-юре раз и навсегда отторгнуть эти части от Украины. Как Крым, о котором в Киеве придется совсем забыть. Все больше политиков в Европе и в мире призывают признать полуостров российским и не возвращаться к этой теме на переговорах с Москвой. Президенты европейских стран уже не приезжают в Украину. Сотрудничество Украины с НАТО блокируется. ПАСЕ и ОБСЕ все чаще и чаще работают как настоящие «ватники», фиксируя недостойное поведение Украины как в АТО, так и на саммитах этих организаций. Украинских послов уже называют «говном» и призывают выгонять из стран. Вчера, в день Октябрьской революции, Палата общин британского парламента отказалась признавать голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа» и предложила решать такие вопросы на основе судебных решений, вызывающих доверие, а не на стенаниях укропатриотов.О чем это все говорит? Трудно сказать. Но экс-нардеп от «Свободы» Юрий Сиротюк, насмотревшись и наслушавшись всего этого, как-то заметил по украинскому ТВ: «Мы дождались периода, когда Европа устала от Украины, когда Европа перестает видеть Украину как Эльдорадо, как шанс, как союзника, а видит Украину как серьезный геополитический геморрой, от которого хотят избавиться». Славная такая политическая проктология получается: в Европу даже через, пардон, жо...у не поучается......А тут еще и мистер Волкер, посовещавшись с Сурковым, может завернуть в Киев. Там его встретит второй секретарь посольства США в Украине Омар Карденти и расскажет, как шел он недавно по Киеву из консерватории, напевал «Щэ нэ вмэрла...», а его встретила группа из пяти «справжних европейцев» и с криками «Иностранцы, убирайтесь прочь!» настучала в табло. И кому?! Американцу, могущему дать «Джавелины»! А ведь этот Омар из кожи вон лез и в вышиванки обряжался где надо и где не надо было, лишь бы доказать, как «Амерыка любыть Вкраину». А его по рылу, по рылу. Отдуваться же придется гаранту нации, который как-то некстати поссорился с главой МВД. Это его полиция и должна разыскивать хулиганов, а она даже Раду охранять от «мандариновых революционеров» не хочет. Значит-таки подставляют гаранта, подставляют. А зачем?..