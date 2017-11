Ниже узбеков, выше кыргызов: о месте Украины в глобальных рейтингах

Большую радость в наших СМИ вызвала новость, что в рейтинге Doing Business, который оценивает легкость ведения бизнеса в 190 странах по 10 категориям, Украина поднялась на четыре ступени – с 80-го до 76-го места и находится теперь между Бутаном и Кыргызстаном. Но при этом как-то умалчивается, что в большинстве других рейтингов, которые оценивают эффективность экономики по отношению к другим странам, мы сдали позиции.



Doing Business, который выпускает Всемирный банк, популярный, но весьма своеобразный рейтинг. Позиция каждой страны определяется совокупной оценкой, которая представляет собой сумму баллов по десяти разным направлениям, имеющим равное значение для индикатора: получение кредита, налогообложение, регистрация предприятий и т.д.



Это дает порой неожиданные результаты. Так, у Грузии в нынешнем рейтинге 9-е место, у Германии – 20-е, у России – 35-е, у Руанды – 41-е, у Бельгии – 52-е. Украина «пристроилась» в седьмой десятке между Узбекистаном и Бутаном с одной стороны и Кыргызстаном и Китаем с другой.



Подняться в общем рейтинге Украине позволили улучшения по четырем позициям. Так, по мнению экспертов, прорыв в 2017 году произошел по индикатору «Получение разрешений на строительство», где наша страна выросла на 105 позиций (со 140-й до 35-й). Ключевую роль в этом сыграло уменьшение Киеврадой размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10 до 2% и уменьшение стоимости услуг по технадзору в строительстве.



В категории «Налогообложение» Украина выросла на 41 позицию (с 84-й на 43-ю), благодаря уменьшению и унификации Единого социального взноса. Помимо этого, страна продвинулась по индикаторам «Подключение к системе электроснабжения» (со 130-й на 128-ю) и «Разрешение неплатежеспобности» (с 150-й на 149-ю).



В остальных шести категориях Украина ухудшила позиции. Наиболее провальной стала категория «Создание предприятий», где государство упало на 32 позиции (с 20-й на 52-ю). На 11 пунктов снизился показатель «Защита миноритарных инвесторов» (с 70-й на 81-ю); на 9 – «Получение кредитов» (с 20-й на 29-ю); на четыре – «Международная торговля» (со 115-й на 119-ю) и по одному пункту Украина потеряла в категориях «Регистрация собственности» (с 63-й на 64-ю) и «Обеспечение исполнения контрактов» (с 81-й на 82-ю).



Что можно сказать, подытоживая такой результат? Данный рейтинг можно считать одним из показателей позиционирования стран в мире, так как бизнес является одним из основных факторов развития экономики. Как мы видим, Украина находится между одними из государств Южной и Центральной Азии, что является не самым лучшим показателем.



Стоит отметить, что президент Украины Петр Порошенко своим Указом №5/2015 от 12.01.2015 г. утвердил Стратегию устойчивого развития "Украина-2020" и объявил о том, что Украина к 2020 году должна войти в топ-30 стран рейтинга Doing Business. За последние три года наша страна поднялась всего лишь на 20 позиций, впереди еще 46. Многие эксперты уже говорят о том, что эта миссия невыполнима для нашего правительства.



Однако Doing Business – далеко не единственный рейтинг, где оценивается положение стран в глобальной экономической системе. Существует целый ряд его «собратьев», которые могут продемонстрировать конкурентоспособность, уровень развития страны и степень «дружелюбности» к инвесторам.



Они менее известны, так как наше правительство реже использует их для пиара по причине не самых блестящих наших показателей. Однако в развитых странах они пользуются популярностью, поскольку именно с их помощью можно понять, где же все-таки находится украинская экономика по отношению к другим странам мира и насколько она эффективна.



Согласно рейтингу Всемирного экономического форума Global Competitiveness Report 2016-2017, по Индексу глобальной конкурентоспособности Украина заняла 85-е место среди 140 государств (за год Украина потеряла шесть позиций, опустившись с 79-го места).



При формировании рейтинга учитывали 12 факторов, среди которых – качество инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, инновационный потенциал, уровень технологического развития, развитие финансового рынка, качество образования и другие.



Наиболее проблемным вопросом в Украине названо качество институтов. Аналитики также отметили неэффективность и недостаточный уровень развития финансового рынка, низкий уровень технологической готовности и отсталость производства, сложную ситуацию по обеспечению макроэкономической стабильности и урегулирование политической ситуации, которые в совокупности негативно влияют на конкурентоспособность украинских компаний в глобальном измерении.



В данном отчете указаны также наиболее проблемные факторы, которые мешают ведению бизнеса в стране. Среди них наиболее значительными являются коррупция, проблемный доступ к финансам, инфляция, политическая нестабильность и высокий уровень налогообложения.



Согласно Индексу глобализации KOF, который рассчитывается Швейцарским Экономическим Институтом (KOF Swiss Economic Institute), Украина занимает 45-ю позицию из 207, потеряв четыре пункта по сравнению с 2016 годом.



Критериями данного индекса являются три измерения: экономическая глобализация – характеризуется как расстояние от производителя к потребителю товаров, капитала и услуг, а также как информация и взаимовосприятие, сопровождающие рыночные обмены (63-я позиция в рейтинге 2017 года, -9 позиций по сравнению с 2016 годом); политическая глобализация, характеризующаяся распространением политики правительства (43-я позиция, -2 позиции по сравнению с 2016 годом); социальная глобализация, выраженная в распространении идей, информации, знаний (63 позиция, +4 позиции по сравнению с 2016 годом).



В 2017 году Украина потеряла свои позиции и в Мировом рейтинге инвестиционной привлекательности (International Business Compass), составляемом Гамбургским институтом мировой экономики. Наша страна заняла 134-е место из 174 стран мира. Для сравнения: в 2015 году у нас было 89-е место.



Учитывая экономические, законодательно-политические и социально-культурные условия в стране, Украина потеряла целых 45 позиций за два года! Это очень тревожный сигнал, так как для выхода страны из экономического кризиса требуется значительное вложение инвестиций в экономику. А, по мнению немецких экспертов, Украине еще предстоит провести немало реформ, чтобы улучшить свой инвестиционный климат и всерьез рассчитывать на рост инвестиций.



Еще одна нерадостная новость: в Рейтинге экономической свободы-2017 Украина заняла 166-е место из 178, за год опустившись на четыре позиции. В данном рейтинге, составленном американским исследовательским центром The Heritage Foundation, учитываются такие показатели, как уровень коррупции, свобода труда и торговли, предпринимательство, налоговое бремя и прочее.



Согласно рейтингу, Украина вместе с Гаити, Боливией, Анголой, Суринамом и другими, входит в группу стран с несвободной экономикой. Американский исследовательский центр отмечает: «Экономика Украины серьезно сократилась и остается очень хрупкой. Продолжающиеся спад производственного и экспортного потенциала страны и значительный отток капитала оказывают все большее давление на валюту и резервы, серьезно подрывая монетарную стабильность. Общая прочность фискальной политики значительно ухудшилась, а государственный дефицит и долг резко возросли. Верховенство права остается уязвимым и еще более подрывается судебной неэффективностью. Твердая приверженность структурным реформам по сокращению коррупции и открытию экономики для западных инвестиций и финансовых институтов будет иметь решающее значение для содействия стабилизации экономики. Правительство запустило комплекс реформ для восстановления роста, но прогресс пока не проявляется».



Вместо послесловия



Как видим, наши политики традиционно используют в своих заявлениях лишь те рейтинги, в которых Украина имеет позитивную динамику. Традиционно обходя вниманием остальные мировые рейтинги, где позиции Украины ухудшаются.



Параллельно ничего не делается для того, чтобы добавить несколько пунктов в соответствующие категории рейтингов. Например, в Верховной Раде уже давно пылится законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению инвестиционного климата в Украине», который лоббируется такими компаниями и организациями, как Центр экономической стратегии, Союз украинских предпринимателей, BakerTilly, UkraineInvest и прочими.



Он предусматривает, в частности, упрощение процедур регистрации бизнеса и собственности, введение доверительной собственности (шаг к восстановлению кредитования), вводит ответственность за злоупотребление мажоритарным акционером своими правами, расширяет возможности третейского рассмотрения споров и значительно упрощает и сокращает процедуру банкротства.



Для улучшения позиций в рейтингах было бы полезно в краткосрочной перспективе провести судебную реформу и принять радикальные законодательные акты, защищающие международного инвестора, чтобы он перестал бояться заводить деньги в Украину.



Очевидно, что Украине еще далеко до таких лидеров мировых рейтингов, как Гонконг, Нидерланды, Сингапур, Новая Зеландия и Швейцария. Однако для того, чтобы догнать хотя бы наших соседей, нам нужно показывать в мировых рейтингах прогресс на минимум 10 позиций в год. Что на данном этапе маловероятно...