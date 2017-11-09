Снизить вес и ослабить аппетит реально без побочных эффектов

Сотрудники Медицинского колледжа Бейлора выяснили: снижение концентрации гормона аспрозина, отвечающего за уровень глюкозы в крови, способствует ослаблению чувства голода и уменьшению количества потребляемой пищи, передает РИА "Новости".



Это довольно простой способ снизить вес, уверены специалисты. Были проведены клинические испытания, которые выявили наличие у некоторых людей с аномально сниженным аппетитом мутацию в гене FBN1. Оказалось, у них отсутствовал небольшой фрагмент белка, из которого формируется аспрозин.



Это соединение взаимодействовало с гипоталамусом. Так, аспрозин по-разному влиял на нейроны AgRP, стимулирующие аппетит, и нейроны POMC, подавляющие его. В результате гормон усиливает чувство голода, заставляя организм требовать больше пищи. По этой же причине у тучных людей повышена концентрация аспрозина в крови. По словам ученых, в их распоряжении уже есть средство, нейтрализующее действие гормона. Первичные клинические испытания средства прошли успешно.

