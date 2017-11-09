Заговор

Страшные вещи происходят в безвизовом пространстве нации. Гарант бьет (не пьет, а именно бьет) в набат, инициируя совершенно чрезвычайное заседание комитета президентов Польши и Украины. Эскалация напряжений в отношениях между нашими братскими нациями, инспирированная (вне всякого сомнения) Кремлем, ставит под угрозу европейские перспективы нации. Дело дошло до того, что поляки требуют преподнести им голову директора Института национальной памяти имени Альцгеймера Владимира Вятровича на блюдечке с голубой каемочкой.



Министр иностранных дел «Жечи Посполитой», как уже неоднократно отмечалось, совершенно распоясался. Позволяет себе усомниться в расовой и генетической исключительности украинской нации, неправильно отвечает на вопрос «Чей Львов?», выражает четко окрашенные ксенофобские настроения. Витольд Ващиковский (так зовут этого врага нации) предлагает вообще заморозить отношения между Великой Украиной и ничтожной Польшей, поскольку у нас здесь культ ОУН-УПА, а Вятрович, являющийся, по мнению шефа польской дипломатии, «конченным ублюдком с антипольскими настроениями», занимает высокий пост в системе украинской власти.



Подобный демарш наших теперь уже бывших европейских партнеров требует немедленных и неадекватных действий. Не дадим Вятровича на поругание (возможно, даже анальное, европейцы все же) польской власти! Не будем плясать под дудку ихнего Анджея Дуды!



Благодаря многогранной деятельности Вятровича мы наконец-то осознали свою миссию во Вселенной. Я лично не узнаю свой город, который превратился в какую-то лингвистическо-географическую головоломку. Бывало, едешь по Московскому проспект, а он, с..ка, вообще не Московский. Имени великого героя-освободителя той же Польши Бандеры. Увековечивание памяти дивизии СС «Галичина» является огромным вкладом Владимира в копилку общечеловеческих ценностей. А декоммунизация! В стране не осталось ни одного даже самого завалящего гипсового памятника Ильичу, над которым бы не надругались патриоты.



Отдельная благодарность Вятровичу за новейший календарь независимой, суверенной Украины. Там сплошные праздники, которые традиционно отмечаются горящей свечечкой в уголке телеэкрана. Бывало, едешь себе спокойно по проспекту Бандеры в направлении моста известнейшего Фукса, как бац! «В программу передач внесены изменения в связи с празднованием дня депортации крымскотатарского народа из крымскотатарской автономии». Знаете, такое чувство достоинства появляется, аж в глазах двоится.



Потом есть еще день геноцида, день голодомора. Возможно, это два праздника, я еще не разобрался. Так быстро, знаете ли, изменения происходят. Сегодня ты живешь в Цюрупинске, а наутро просыпаешься, допустим, в каких-то Плавнях. Пока Бердичев не переименовали, однако дело идет, институт работает без перерыва на обед и голодомор. Вятрович вообще не жалеет себя на работе. Буквально горит, с...ка. За всем следит: кто где навандалил, облил краской, подорвал там что-то. Некоторые у нас по-прежнему тесно связаны с сепаратистскими кругами. Постоянно норовят продемонстрировать свои антиукраинские настроения. Тимошенко не к месту упоминает термин «геноцид». Вятрович сделал ей замечание. Та его послала на х...й и упрямо говорит о геноциде нации, проводимом с помощью высоких тарифов на ЖКХ.



За три года произошел настоящий ренессанс украинской культуры и чисто духовности. Квота украинских песен на радио доведена до 30 процентов. Это, понятное дело, не предел. Все эфэмщики ориентируются на винтажную радиостанцию «Проминь», где доля укр-продукта стабильно превышает 105-120 процентов. Министр внутренних дел тоже внес свой вклад, выпустив бестселлер «Ленин с нами?». Весь тираж уже размели благодарные читатели, Зорян приобрел сразу десять экземпляров, а его сиамский близнец Шкиряк (которого побили майданщики Саакашвили) целых двадцать. По сетям активно гуляет фото легендарного Кивы в спортивном костюме, который показывает, как именно надо читать интеллектуальный труд главы МВД. Судя по его (Кивы) виду, он (труд) побуждает высокие, чисто национальные чувства.





Более чем уверен: на заседании комитета Петр Алексеевич должен четко и недвусмысленно нагнуть Дуду, продемонстрировав ему достоинство нации. Вятровича ни в коем случае нельзя сдавать, поскольку этого только и ждут наши многочисленные внутренние и внешние враги. Вы представляете, какая истерика начнется в кремлевских СМИ, если Вятровича окунут с головой в польский унитаз? Три дня в «Фейбсук» будет невозможно зайти.Пока формировать батальон «Варшава» не надо. Во-первых, поляков реально много, и они агрессивно настроены. Тот же Вятрович вчера с ужасом постил шокирующие фото прямо с могилы. Не своей, как ни странно, а Неизвестного солдата в Варшаве. По инициативе министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича там установлены две новые памятные доски. Они (вдумайтесь!) увековечивают память солдат, защищавших поляков от «украинских националистов из ОУН и УПА». Вятрович в истерике, нация в шоке, таксисты обновляют карты, поскольку многие адреса в Киеве поменялись.В действительности, дело не в Вятровиче, этом гипофизе украинской нации. Думаю, все шире и глубже. Налицо международный антиукраинский заговор, который плетут якобы наши европейские партнеры. Вице-премьер с двойной фамилией Климпуш-Цинцадзе (возможно, это два отдельных человека тоже), знаете ли, бьет (не пьет, а бьет) тревогу. Цитирую по первоисточнику (первоисточникам): «Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО, все наши попытки вести диалог с Будапештом по поводу недовольства языковой статьей закона об образовании разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны». Ужос! Министр образования Лилия Гриневич приезжала в штаб-квартиру Альянса, показывала специальные приборы для замеров черепа учеников младших классов, доказывала, что это не расизм. Ничего не помогло. Сербы ведут себя странно. Обещают депортировать (или изнасиловать) посла Украины в Белграде за его высказывания. А наш посол ничего такого не сделал! Просто обвинил Сербию в развале ЕС, обозвал всех чиновников в Белграде «марионетками Кремля» и пытался самовольно установить бюст Шевченко в здании торгового центра. Вполне дипломатическое поведение, как по мне.Короче, сжимается кольцо недружелюбных стран вокруг великой европейской нации. Поляки перешли к откровенно враждебным действиям, посягнув на великого Вятровича, без которого мы вообще, б...ть, ничего бы и не вспомнили. У меня голова под завязку набита воспоминаниями о советском прошлом, и без квалифицированной психиатрической помощи экспертов Института национальной памяти ничего понять нельзя. Кто на кого напал в 1941 году, какой концлагерь освободили воины ОУН-УПА, можно ли употреблять фамилию «Ленин» в качестве названия для произведений министра внутренних дел? И что сжимает в кулаке Кива, когда наслаждается этим бестселлером?