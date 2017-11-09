Апелляционный суд отменил пожизненное заключение убийце семерых человек

Апелляционный суд Винницкой области освободил от отбывания пожизненного заключения 43-летнего Александра Каверзина, осужденного за убийство семи человек.



На сайте суда указывается, что вердикт вынесен в связи с существенной угрозой жизни и здоровью Каверзина.



Александр Каверзин - инвалид первой группы по зрению, страдает внутричерепным давлением, которое может спровоцировать инсульт. Каверзин ослеп от пыток со стороны милиционеров, что установлено Европейским судом по правам человека.



Также суд руководствовался решением ЕСПЧ по делу "Лорс против Нидерландов". В нем отмечается, что "полная сенсорная изоляция, соединенная с тотальной социальной изоляцией, может уничтожить личность и составляет форму негуманного обращения, которая не может быть оправдана потребностями обеспечения безопасности при любых причинах".



Александр Каверзин обвинялся в убийстве семи человек, среди которых - трое сотрудников милиции. Также он осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение огнестрельного оружия, бандитизм и разбой.



Александр Каверзин в Каменец-Подольском занимался грабежами и разбоями. Во время одного из таких налетов в Каменце были убиты двое мужчин. Каверзин в 1996 году был объявлен в розыск. Позже Каверзин в Хмельницком убил оперативников местного УБОП. В Николаеве Каверзин с подельниками совершил нападение на валютного менялу. Участковый, который пытался задержать преступников, был тяжело ранен.



Каверзина задержали в 2001 году. По его словам, в милиции к нему применили побои и пытки, что стало причиной катастрофической потери зрения, которое у него было слабым с детства. Каверзин окончательно ослеп, находясь в СИЗО. В 2012 году он выиграл иск в Европейском суде по правам человека и отсудил у Украины 40 тысяч евро.

