Беспилотный автобус выехал на улицы Лас-Вегаса и сразу попал в аварию

Беспилотный автобус попал в аварию менее чем через два часа после начала его эксплуатации на улицах Лас-Вегаса. В полиции сообщили, что ДТП произошло по вине человека: водитель грузовика не смог вовремя остановиться и задел автобус на повороте. Авария оказалась незначительной, никто не пострадал.



В городской администрации рассказали, что датчики автобуса вовремя зафиксировали препятствие. «Если бы у грузовика было такое же оборудование, аварию удалось бы предотвратить», — говорится в сообщении властей.



Автобус разработан французской компанией Navya. Он рассчитан на 12 пассажиров.



В январе автобус прошел испытания в Лас-Вегасе, после чего городские власти решили запустить его в рейс. В первый день эксплуатации автобуса десятки людей выстроились в очереди для бесплатной поездки.

