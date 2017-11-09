Сейм Польши заслушает отчет об отношениях с Украиной

В четверг сейм Польши заслушает отчет правительства об отношениях с Украиной. Об этом заявил спикер сейма Марек Кухцинский, передает Польское радио.



Ранее депутат оппозиционной партии Гражданская платформа Славомир Нитрас попросил включить в повестку дня отчет правительства на данную тему и сослался на слова главы МИД Польши Витольда Ващиковского на тему польско-украинских отношений.



Министр, в свою очередь, заявлял о запрете на въезд украинцам с антипольскими взглядами и говорил, что подумает, рекомендовать ли президенту Польши осуществлять декабрьский визит в Украину.



По словам Нитраса, "язык" МИД Польши ухудшает польско-украинские отношения.



"Этот язык не помогает ни нам, ни Украине, он ухудшает наши отношения. Польше, Украине, Центральной и Восточной Европе необходимо сотрудничество, стабильность, предсказуемость, взаимопонимание, чтобы совместно решать проблемы, в частности исторические", – добавил он.left;">