В сети раскрыли грязные секреты сотрудников общепита

Пользователи Reddit, имеющие опыт работы поварами, официантами и другими сотрудниками заведений общественного питания, рассказали о блюдах, которых стараются избегать, обедая вне дома.



Среди блюд, которые комментаторы никогда не заказывают в кафе, лидируют свежие салаты и разновидности омлетов, поскольку именно в эти позиции чаще всего попадают несвежие ингредиенты. Расхожим оказалось утверждение, будто официанты часто кладут листья салата на тарелки грязными руками.



Спецпредложения дня тоже оказались в зоне риска: по словам юзеров, они готовятся исключительно из продуктов, оставшихся от смены, работавшей в заведении накануне.



Некоторые бывшие шеф-повара и официанты также отметили, что никогда не закажут в ресторане цыпленка, так как работники горячего цеха часто попросту недостаточно тщательно прожаривают или тушат мясо.

