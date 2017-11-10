Укравтопром: на Украине выросло производство легковых авто

В октябре на украинских заводах было произведено 944 автотранспортных средства, что превышает прошлогодний показатель на 90,3% и показатель сентября на 14,8%. Об этом сообщается на сайте Укравтопрома.



"В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 835 шт.: +21,2% к сентябрю и +91,5% к октябрю прошлого года. Октябрьское производство автобусов - 61 шт., такой объем на 16,4% меньше показателя сентября, но на 27,1% превышает результат прошлогоднего октября", - сказано в сообщении.



В отчетном месяце также было изготовлено 48 грузовиков, что в 4 раза превышает показатель прошлогоднего октября, но на 20% меньше показателя сентября 2017 года.



Всего за десять месяцев 2017 года в Украине было произведено 6640 автотранспортных средств (5649 штук легковых авто), что на 79% больше прошлогоднего результата.

