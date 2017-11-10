Полиция все еще не установила преступников, убивших Павла Шеремета

Следствие не установило преступников, которые взорвали автомобиль с журналистом Павлом Шереметом летом 2016 года. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев в интервью Громадському ТВ.



Кроме того, Князев пояснил, что правоохранители засекретили все материалы дела Шеремета, чтобы оно не было темой для обсуждения.



"Чтобы это не было темой обсуждения: а что следователи сделали, а что не сделали. Потому что это не несет для общества позитивной информации, это в первую очередь вредит расследованию. Лица, совершившие эти преступления, не задержаны", - заявил глава Нацполиции.



Князев добавил, что фильм журналистов-расследователей "Следствие.инфо" об убийстве Павла Шеремета "дал новый толчок" для следователей.



"Мы назвали эту историю "работа над ошибками". Фильм нам дал толчок устранить те ошибки, которые мы имели. А потом нас начали обвинять в том, что мы все засекретили. Мы наоборот постоянно поддерживаем связь со всеми участниками этого проекта", - отметил Князев.



Как сообщалось, ранее спустя более чем год после убийства журналиста Павла Шеремета, одной из причин отсутствия прогресса в расследовании в МВД назвали проведение реформы полиции.



При этом, представители Нацполиции добились засекречивания сотни судебных решений по делу убийства Павла Шеремета с помощью суда.

