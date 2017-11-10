"Последний богатырь" установил рекорд в российском прокате

Фильм-сказка Disney "Последний богатырь" установил новый исторический рекорд отечественного кинопроката по сборам во второй уик-энд после премьеры. Картина собрала 501 млн рублей, общие сборы с учетом стран СНГ превысили 514 млн, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".



Благодаря начавшимся каникулам и долгим праздникам во вторые выходные "Последний богатырь" выступил даже успешнее, чем в премьерный уикэнд - прирост составил 12%. Предыдущий рекорд второго уикэнда принадлежал "Коту в сапогах" (472 млн с учетом стран СНГ). "Аватару" за такой же период удалось собрать 411 млн рублей, а последним "Пиратам Карибского моря" - 399 млн рублей.



Таким образом "Богатырю" покорился рубеж в 1 млрд рублей и 5 млн зрителей, что сделало фильм лучшим российским релизом 2017 года. Большего успеха удалось добиться только пяти зарубежным картинам.



Премьера комедийной сказки Дмитрия Дьяченко состоялась 19 октября, а в широкий прокат "Последний богатырь" вышел одновременно со скандальной "Матильдой" Алексея Учителя 26 октября. Роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев и другие.





