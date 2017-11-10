Showtime продлил сериал "Бесстыдники" на девятый сезон

Американский телеканал Showtime официально объявил о продлении комедийного сериала "Бесстыдники" на девятый сезон, исполнители главных ролей Уилльям Х. Мейси и Эмми Россам уже подтвердили свое участие, пишет Deadline.



Решение о продлении шоу на один сезон было принято после успешного старта восьмого сезона, премьера которого состоялась 5 ноября. С каждым эпизодом количество зрителей растет, причем наиболее значимым оказался приток зрителей моложе 18 лет.



Сериал рассказывает о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера. Отец-одиночка проводит жизнь в наркотическом и алкогольном опьянении, в то время как его шестеро детей учатся жить самостоятельно.



В этом году Уильям Х. Мейси получил "Эмми" и премию Гильдии актеров за лучшую мужскую роль в комедийном сериале. Всего на счету проекта семь "Эмми", один "Золотой глобус" и ряд других наград.



Сериал является адаптацией одноименного британского сериала, который выходил с 2004-го по 2013 годы. В 2017 году на канале НТВ стартовала российская версия "Бесстыдников".







