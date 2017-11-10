Стволовые клетки помогут победить диабет

Сотрудники Университета Копенгагена выяснили: стволовые клетки можно успешно превращать в бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Пересадка таких клеток диабетикам станет настоящим прорывом в лечении. По данным исследователей, в мире от диабета страдают примерно 415 миллионов человек, сообщает NDTV.



Исследователи изучали, как в организме образуются сложные системы трубочек, по которым осуществляется транспорт жидкостей и газов. Специалисты установили, что для получения других клеток необходимо регулировать полярность клетки (асимметричное распределение содержимого цитоплазмы).



Ученые считают: нужно узнать больше о сигналах, заставляющих клетки-предшественники в организме мышей становиться клетками, формирующими трубочки, а затем бета-клетками поджелудочной железы. Это позволит эффективно создавать бета-клетки из человеческих стволовых клеток. Как показало исследование, сигнал (путь эпидермального фактора роста) контролирует образование трубочек и бета-клеток с помощью изменения полярности.



Еще эксперты рассказали, что следует есть диабетикам. Итак, им стоит обратить внимание на пажитник сенной - специю, способствующую поддержанию уровня сахара в норме, и свеклу, тоже помогающую контролировать диабет. Кроме того, людям, страдающим от диабета, полезно употреблять помидоры, семена тыквы и сок амлы.

