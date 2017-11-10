Психозы недели. Страна в круговой обороне...
Плохая новость, господа, на этой неделе умер Михаил Задорнов. Жить стало скучнее. Хотя это ненадолго. Вступит в силу проголосованный в четверг парламентом новый закон о ЖКХ, наш МИД нанесет ответный «термоядерный удар» по враждебным странам, включая Польшу и Сербию, или страна узрит на каком-нибудь балу очередную VIP-персону, декорированную электронным браслетом... И снова шквал информационного хлама выплеснется на наши бедные головы.
Самое забавное событие на этой неделе – широкое обсуждение социально-озабоченной частью Facebook триумфального появления отстраненного руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова на свадьбе первого заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой с адвокатом Русланом Бернацким, управляющим партнером юридической фирмы Integrites.
Очень грамотное матримониальное решение, я вам скажу. Особенно после того, как тюрьмы передали в ведение Минюста. Причем Концепцию реформы пенитенциарной службы с образованием на ее месте территориальных органов Министерства юстиции докладывала на Кабмине как раз Севостьянова. Я думаю, уже тогда все адвокаты по уголовным делам размечтались о влиятельной блондинке. А с тех пор, как Наталья взялась за введение института частных судебных исполнителей, градус страсти стал просто зашкаливать. Но это я так, к слову. Злословлю из зависти (пардон за тавтологию) к завидной невесте.
Мы же собирались поговорить о Насирове. В электронном браслете. Тут, кстати, уместно будет сказать, что это теперь самый престижный аксессуар у олигархов и чиновников. Круче, чем “Бентли” и “Верту”. Те пустяк стоят по сравнению с многомиллионными залогами, под которые выпускают “браслетников”. Семечки, можно сказать.
Я так полагаю, скоро в модные заведения без браслета пускать не будут. Дескать, дресс-код не соблюден. Статус не заявлен. У кого нет браслета – тому лобстеров не подавать. В е-декларацию на следующий год будут заносить. С гордостью. И меряться, кто за какую сумму вышел.
Не удивительно, что в стране назрел дефицит электронных браслетов. Приходится доставать по блату. По звонку начальства. Сыну одного министра едва нашли. Можно сказать, с боем достали. А на очереди еще толпа не менее уважаемых претендентов.
Поэтому “#ясчитаю” нужно срочно наладить собственное производство браслетов. Принять по этому поводу государственную программу импортозамещения. Электронный браслет – это наш национальный золотой ключик. Потому что в бюджете денег нет, большие поступления не предвидятся, а кушать еще захочется. Так что ценность браслета (электронного) в текущих экономических реалиях резко повышается.
А почему бы не посочувствовать украинскому народу не по поводу свадьбы, где погулял Насиров, а, например, что у него такой “добрый парламент”? Который повернулся к народу лицом и показал свой звериный оскал. Еще одна новость уходящей недели: Верховная Рада вернула пеню за просрочку оплаты коммуналки. Попробуйте продолжить смысловой ряд. Правильно – “денег на субсидии не хватает”
Я специально подчеркиваю, что речь идет об электронном гаджете, а не, скажем, о “Гранатовом браслете”. Потому что Куприна у нас из школьной программы изъяли, российские фильмы запретили, в результате на вопрос: “О чем может рассказывать повесть про гранатовый браслет?” абсолютное большинство опрошенных отвечает: о герое АТО, который привез жене с войны подарок. Опс! Профдеформация воюющей страны.
Но мы снова отвлеклись от Насирова. Точнее, от того ажиотажа, который вызвало в соцсетях его появление на свадьбе Севостьяновой. Я, честно говоря, не понимаю этот менторский вой. Мол, такой был больной, просился на лечение в Америку, а теперь по свадьбам шастает.
Не вижу тут ничего нелогичного. Ну, был больной. А потом резко выздоровел, чтобы на свадьбу прийти. С кем не бывает? Тем более что аудитория подобралась целевая: адвокаты, судебные исполнители, представители пенитенциарного “бизнеса”. Как раз те, с кем Насирову сейчас нужно общаться. “Топ-10 крупнейших налогоплательщиков” – это уже в прошлом. А думать надо о будущем. Потому не только он сам в браслете пришкандыбал, но и жену с тестем привел – генеральных спонсоров своего выкупа из СИЗО.
И как эту пасторальную житейскую идиллию комментируют пользователи соцсетей? Как апокалипсис справедливости. Вот, читаю на Facebook пост некого Михаила Шнайдера:
"Концентрация Цинизма просто Зашкаливает! Сыт! Здоров! Доволен! Роман Насиров! На недавней свадьбе заместителя министра Юстиции! Натали Севастьяновой! "Смертельно больной"! Насиров! Обокрал Украинский Народ на Два Миллиарда гривен! Наслаждается красивой жизнью! И плевать он хотел! На НАБУ! Прокуратуру! Суды! И в первую очередь на всех нас! На Украинский Народ!", – пишет г-н Шнайдер.
Уси-пуси, какие мы нервные! Как мы переживаем за Украинский Народ.
А почему бы не посочувствовать украинскому народу не по поводу свадьбы, где погулял Насиров, а, например, что у него такой “добрый парламент”? Который повернулся к народу лицом и показал свой звериный оскал. Еще одна новость уходящей недели: Верховная Рада вернула пеню за просрочку оплаты коммуналки. Попробуйте продолжить смысловой ряд. Правильно – “денег на субсидии не хватает”.
Ну что, после этого вас еще “долбает” свадьба с участием Насирова? Или поговорим на еще более “народную” тему: о том, что "общак Януковича" в $157 млн. украли три раза. Это, если не ошибаюсь, “фрагмент” тех $1,5 млрд., которые при помощи гражданина то ли Кашкина, то ли Какашкина якобы конфисковали в бюджет. Пишу “якобы”, потому что деньги на самом деле виртуальные. Почти как золото Полуботка. Зато сколько ритуальных танцев вокруг них!
НАБУ, понимаешь, осталось категорически не удовлетворенным справками из “Ощадбанка” и казначейства по поводу того, куда делись деньги. В ГПУ утверждают обратное. Вдобавок вылезла Таня Черновол и наехала на “набуинов” за подготовку "договорняка" с беглым нардепом Александром Онищенко. Якобы тот в обмен на записи “компрометирующего характера в отношении первых лиц государства” должен получить назад свои деньги.
Особенно заметно это обострение на дипломатическом фронте. Страна заняла круговую оборону. Опять заговорили о разрыве дипотношений с Россией. Это очень важно сделать именно сейчас, когда американцы пытаются усадить нас за стол переговоров по Донбассу под соусом введения миротворцев ООН. В 2014-году не надо было, в 2015-м тоже не разрывали. Приспичило накануне 2018-го
Я, честно говоря, совсем запутался в том сраче, который накрыл антикоррупционные органы страны и отдельные парламентские ипостаси. Ясно одно – родина в опасности, психиатры расслабились и ждут новых повышенных прайсов от Супрун (в рамках медреформы). Поэтому осеннее обострение четко проявляется во всех сферах государственного строительства.
Особенно заметно это обострение на дипломатическом фронте. Страна заняла круговую оборону. Опять заговорили о разрыве дипотношений с Россией. Это очень важно сделать именно сейчас, когда американцы пытаются усадить нас за стол переговоров по Донбассу под соусом введения миротворцев ООН. В 2014-году не надо было, в 2015-м тоже не разрывали. Приспичило накануне 2018-го.
Зачем? Не задавайте риторических вопросов. Не ставьте меня в интеллектуальный тупик. Посла Украины в РФ и так нет. Теперь и консула отзовут. Кто будет посещать Сенцова, Гриба и еще не переправленных к Эрдогану “татарских партизан”? Почему-то мне кажется, что этим займутся белорусы.
Бацько Лукашенко так прочно сел на тему посредничества в российско-украинских отношениях, что его уже не сдвинешь. Минский процесс – раз, авиасообщение (все летают в Москву с пересадками через Минск) – два. Ну, теперь и консульские вопросы прихватит, небось. И прайс нам выпишет. Он такой, своего интереса не упустит. Крепкий единоличник, как сказали бы раньше.
А вообще, на этой неделе успехи в дипломатии у нас были впечатляющие. Чего стоит дипломатический скандал, разразившийся после интервью посла Украины в Сербии Александра Александровича изданию Balkan Insight. “Молодец” посол, “дипломатично” сказал: "Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев".
Коротко и ясно. Но этого заявления нашему послу показалось мало, и он пошел дальше. Поведал читателям, что Россия хочет использовать Сербию для дестабилизации Боснии и Герцеговины. И еще, что “Россия продает свои самолеты в Сербию, чтобы создать напряженность в отношениях с Хорватией”. Круто сказанул. По-посольски.
Теперь ему грозит выдворение из страны. А своего посла Раде Булатовича Сербия из Киева уже отозвала. Как было сказано, “для обсуждения дальнейших мер”. Государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев заявил, что интервью украинского посла демонстрирует намерения украинского посольства ухудшить отношения Сербии и России.
Что сделал в этой ситуации премудрый глава МИД Украины Павел Климкин? Он вызвал нашего посла “для консультаций”. Но в результате этих консультаций Александрович получил полную поддержку своей позиции. Ему лишь порекомендовали избегать резких высказываний. Если, конечно, сербы позволят ему вернуться в Белграде к своей работе.
Климкина надо выдвигать на какую-то премию. Пулитцеровскую ему не дадут. Ее только за художественную литературу дают. А он творит “художества” не литературного свойств. Шнобелевская – как-то несерьезно, хотя вручают ее на красивой церемонии в Массачусетском технологическом институте. Я вот думаю, может, Климкина на премию Дарвина номинировать? Судя по итогам недели, шансы есть...
Короче говоря, наш МИД делает ошеломляющие успехи. С венграми и румынами резко поссорились из-за закона об образовании. С поляками переругались почти окончательно. Можно сказать, что находимся на завершающем этапе большой дипломатической ссоры.
Они в ответ над нами жестоко издеваются. И это я не о предположении СМИ, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу, а об... углях.
Стоило нам приклепаться к полякам за торговлю “кровавым антрацитом”, как они в свое оправдание начали говорить, мол, Австрия с Италией тоже “грешат” этим. Чего все претензии к нам? И рассказывают кругом, как уголь из ОРДЛО победоносно шествует по Европе.
Пишут в своем польском издании Dziennik Gazeta Prawna, что так называемые ДНР и ЛНР торгуют углем минимум с пятью странами Евросоюза. Топливо с этих территорий попадает, в частности, в Австрию и Италию. Некая австрийская компания Carbones прямо информирует на своей странице, что продает "украинский антрацит", а, значит, он происходит из ДНР и ЛНР, так как на подконтрольной территории Украины его не добывают.
И явно троллят нас тем, что “на запрос польского издания, можно ли считать поставки угля из ОРДЛО в ЕС нарушением режима санкций”, в Еврокомиссии не ответили. Журналисты газеты приводят примеры продажи антрацита с оккупированных территории в страны ЕС.
И ведь в курсе, что мы тут из шкуры вон лезем, чтобы а) закупить втридорога американский и южноафриканский уголь; б) дотащить его до наших краев; в) запихнуть в топки электростанций, совершенно для этого типа угля не предназначенные.
Не знаю даже, что с этими поляками делать? Может, с ними тоже дипотношения разорвать? Или хотя бы сделать предупредительный выстрел? Вся надежда на доблестный украинский МИД. Он что-то да придумает – “креатиффное”.
Я вообще думаю, что по итогам нынешней недели Климкина надо выдвигать на какую-то премию. Пулитцеровскую ему не дадут. Ее только за художественную литературу дают. А он творит “художества” не литературного свойств. Шнобелевская – как-то несерьезно, хотя вручают ее на красивой церемонии в Массачусетском технологическом институте. Да и конкуренция большая. В этом году победили “жидкие кошки”. Я вот думаю, может, Климкина на премию Дарвина номинировать? Судя по итогам недели, шансы есть...