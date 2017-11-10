Психозы недели. Страна в круговой обороне...

Плохая новость, господа, на этой неделе умер Михаил Задорнов. Жить стало скучнее. Хотя это ненадолго. Вступит в силу проголосованный в четверг парламентом новый закон о ЖКХ, наш МИД нанесет ответный «термоядерный удар» по враждебным странам, включая Польшу и Сербию, или страна узрит на каком-нибудь балу очередную VIP-персону, декорированную электронным браслетом... И снова шквал информационного хлама выплеснется на наши бедные головы.



Самое забавное событие на этой неделе – широкое обсуждение социально-озабоченной частью Facebook триумфального появления отстраненного руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова на свадьбе первого заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой с адвокатом Русланом Бернацким, управляющим партнером юридической фирмы Integrites.



Очень грамотное матримониальное решение, я вам скажу. Особенно после того, как тюрьмы передали в ведение Минюста. Причем Концепцию реформы пенитенциарной службы с образованием на ее месте территориальных органов Министерства юстиции докладывала на Кабмине как раз Севостьянова. Я думаю, уже тогда все адвокаты по уголовным делам размечтались о влиятельной блондинке. А с тех пор, как Наталья взялась за введение института частных судебных исполнителей, градус страсти стал просто зашкаливать. Но это я так, к слову. Злословлю из зависти (пардон за тавтологию) к завидной невесте.



Мы же собирались поговорить о Насирове. В электронном браслете. Тут, кстати, уместно будет сказать, что это теперь самый престижный аксессуар у олигархов и чиновников. Круче, чем “Бентли” и “Верту”. Те пустяк стоят по сравнению с многомиллионными залогами, под которые выпускают “браслетников”. Семечки, можно сказать.



Я так полагаю, скоро в модные заведения без браслета пускать не будут. Дескать, дресс-код не соблюден. Статус не заявлен. У кого нет браслета – тому лобстеров не подавать. В е-декларацию на следующий год будут заносить. С гордостью. И меряться, кто за какую сумму вышел.



Не удивительно, что в стране назрел дефицит электронных браслетов. Приходится доставать по блату. По звонку начальства. Сыну одного министра едва нашли. Можно сказать, с боем достали. А на очереди еще толпа не менее уважаемых претендентов.



Поэтому “#ясчитаю” нужно срочно наладить собственное производство браслетов. Принять по этому поводу государственную программу импортозамещения. Электронный браслет – это наш национальный золотой ключик. Потому что в бюджете денег нет, большие поступления не предвидятся, а кушать еще захочется. Так что ценность браслета (электронного) в текущих экономических реалиях резко повышается.



А почему бы не посочувствовать украинскому народу не по поводу свадьбы, где погулял Насиров, а, например, что у него такой “добрый парламент”? Который повернулся к народу лицом и показал свой звериный оскал. Еще одна новость уходящей недели: Верховная Рада вернула пеню за просрочку оплаты коммуналки. Попробуйте продолжить смысловой ряд. Правильно – “денег на субсидии не хватает”

Особенно заметно это обострение на дипломатическом фронте. Страна заняла круговую оборону. Опять заговорили о разрыве дипотношений с Россией. Это очень важно сделать именно сейчас, когда американцы пытаются усадить нас за стол переговоров по Донбассу под соусом введения миротворцев ООН. В 2014-году не надо было, в 2015-м тоже не разрывали. Приспичило накануне 2018-го

Климкина надо выдвигать на какую-то премию. Пулитцеровскую ему не дадут. Ее только за художественную литературу дают. А он творит “художества” не литературного свойств. Шнобелевская – как-то несерьезно, хотя вручают ее на красивой церемонии в Массачусетском технологическом институте. Я вот думаю, может, Климкина на премию Дарвина номинировать? Судя по итогам недели, шансы есть...