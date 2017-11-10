На выходные украинцев ждет относительно теплая погода

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажный и теплый воздух атлантического происхождения, поступающий из Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр в пятницу. В субботу, 11 ноября, в целом по стране небольшие, а на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных, Запорожской и Херсонской областях без существенных осадков. Ночью, утром на юге и вотское местами туман. Ветер южный и юго-западный, 5-12 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, на крайнем юге до 13°. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.



В Киеве – небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 ноября самая высокая температура днем была 16,8 в 2010г., самая низкая ночью -13,9 в 1897, 1993г.



На 12 ноября синоптики прогнозируют в Украине небольшие дожди, на Закарпатье умеренный дождь; только на юге страны без осадков.



Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8°, днем в западных и северных областях 4-9°, на остальной территории 8-14°. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

