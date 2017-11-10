Аваков предлагает снизить скорость передвижения в населенных пунктах до 50кмч

Министерство внутренних дел Украины предлагает Верховной Раде принять пакет законодательных изменений в сфере безопасности дорожного движения. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения, представил в пятницу на специальном заседании Кабинета министров Украины министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



В частности, министр, используя в качестве примера польский опыт, в ходе заседания правительства проинформировал, что МВД предлагает закрепить на законодательном уровне фото- и видеофиксацию нарушений ПДД, ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч, в 20 раз увеличить штраф за управление автомобилем без прав и установить двухгодичный срок водительского удостоверения, полученного впервые.



Также МВД предлагает усилить ответственность за управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

