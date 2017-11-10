Порошенко: мы возвращаем украинский язык украинцам

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность реформы в сфере образования для укрепления статуса государственного языка для каждого жителя страны. "Мы приняли новую и амбициозную реформу образования … Мы возвращаем украинский язык украинцам с малых лет.



Да, защищая национальные меньшинства, - но на украинском языке будет говорить каждый украинец, желательно, чтобы еще на нескольких других", - заявил П.Порошенко в пятницу на Форум представителей местных громад, победителей октябрьских выборов, представляющих "Блок Петра Порошенко"-"Солидарность" .

