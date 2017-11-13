Трамп о встрече с Путиным: у нас будет встреча и есть потенциал для очень хороших отношений

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



"У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его так же хорошо, как президента (Китая - ИФ) Си Цзиньпина, потому что с ним я провел много времени, но думаю, что у нас есть потенциал для очень-очень хороших отношений", - сказал Д.Трамп журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него планы относительно следующей встречи с Путиным.



По мнению Трампа, у него и у российского президента "очень хороший настрой по отношению друг к другу и хорошие отношения, учитывая то, что не особо знаем друг друга".



"У нас, знаете ли, есть хороший настрой на то, чтобы решать вопросы",- отметил президент США.



Также американский лидер считает, что у экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон не получилось наладить отношения с Россией из-за того, что между ними и президентом РФ не было "химии".



"Что касается отличных отношений или даже хороших отношений с президентом России - Хиллари (Клинтон - ИФ) пыталась, но ей не удалось. Никто не упоминает это. Они (демократы - ИФ) ведут себя так, будто все ужасно. Она же нажимала на "кнопку перезагрузки". Обама пытался и провалился. У него не могло получиться, потому что не было "химии". У них не было правильной "химии". И знаете что, я это понимаю, потому что с некоторыми людьми и у меня "химии" нет", - сказал он журналистам.



По его словам, у демократов не получилось наладить отношения с Россией, "потому что не хватило на это таланта".

