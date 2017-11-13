В Британии заявили, что Венгрия может заблокировать Украине путь в ЕС

Венгрия может отсрочить процесс вступления Украины в Европейский Союз. По словам британского политолога, старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсона, если Венгрия использует право вето, это сыграет на руку России.



По словам Уилсона, вопрос отношений между Украиной и ЕС должен решаться на уровне 28 государств-членов через Еврокомиссию.



"Если вы позволяете отдельным государствам иметь право вето, это играет на руку России, потому что она точно будет в состоянии использовать это. Не думаю, что ЕС в достаточной мере осознает эту опасность. Это будет альтернативным будущим, в котором вы не дойдете до момента потенциального применения Статьи 49, когда Украина сможет присоединиться к ЕС, если наделите отдельные государства-члены правом вето", - объяснил политолог.



При этом Уилсон пояснил, что отношениями между Украиной и ЕС вполне оправданно занимается Европейская комиссия.



"Поэтому когда Венгрия кричит и угрожает затянуть процесс, действительно ли она способна это сделать? Да, потому что иногда политика действительно вмешивается, особенно если есть экстраординарное событие, вроде нидерландского референдума", - считает он.

