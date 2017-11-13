В Совфеде РФ ответили на заявление Турчинова о "перекраске" российских войск

Заявление украинских властей о том, что Россия собирается "перекрашивать" своих военных под миротворцев ООН — это выдумки и чушь. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



"Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью", — сказал Клинцевич.



Сенатор добавил, что Александру Турчинову вместо озвучивания подобных "перлов" стоило бы заняться многочисленными реальными проблемами национальной безопасности Украины.



Подобного мнения придерживается и первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. "Это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое <…> должно быть озадачено лишь одной целью — это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России", — отметил депутат.



Парламентарий подчеркнул, что действия, о которых говорил Турчинов, российской стороной не предпринимаются. Красов также посоветовал Украине не искать первопричину в России, что руководство этой страны, по его словам, до этого неоднократно делало.



Депутат также призвал мировое сообщество, в первую очередь Францию и Германию, которые являются "гарантами" украинской стороны, заставить страну выполнять минские договоренности."Надо всему цивилизованному мировому сообществу заставить Украину выполнить, наконец-то, эти соглашения…, чтобы кровь прекратила литься в двух республиках ЛНР и ДНР", — заявил политик.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам, которые планирует "перекрасить" под миротворцев.Об этом он рассказал изданию "Украинская правда"."Все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными", — заявил Турчинов.



Он также выразил уверенность, что помешать России "реализовать свои замыслы" должен закон о реинтеграции Донбасса.



Что он имел в виду под "перекраской", Турчинов не уточнил. Он также не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.



Российский президент Владимир Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину. Он отметил, что задачей "голубых касок" должно быть обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. В Кремле подчеркивали, что в целом позиция Москвы по размещению в соседней стране миротворцев гибкая и может меняться.



На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически закончили разработку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.



Газета The Wall Street Journal уже сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев. По данным источников издания, американские представители хотят обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.



Газета сообщила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который ранее нашел интересным предложение по размещению миротворческих сил, заявил, что обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности "развития" инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения.



В самопровозглашенной Донецкой народной республике уже назвали такое число миротворцев чрезмерным. "Численность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе – 550 человек. Получается, что на каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников в голубых касках. Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту – помешать наблюдателям исполнять свои функции", — сказал полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.



Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко отметила, в свою очередь, что численность миротворцев и варианты их размещения еще обсуждаются.



"Относительно численности — это один из приблизительных расчетов, но там есть еще несколько других моделей, которые еще проговариваются", — сказала Гопко журналистам, ее выступление транслировал телеканал "112 Украина".

