Трамп: история о "российском вмешательстве" придумана демократами

Российского президента Владимира Путина оскорбляют обвинения о вмешательстве России в президентские выборы США, считает американский лидер Дональд Трамп.



"Я снова спросил его и он сказал, что он совершенно не вмешивался в наши выборы. Он не делал то, что ему приписывают", - сказал Трамп журналистам.



На вопрос одного из журналистов, "верите ли вы В.Путину?", Трамп ответил: "Каждый раз, когда мы видимся, он говорит: "Я не делал этого". И я верю. Я действительно верю, что если он говорит мне это, он имеет это в виду. Я думаю, что его очень оскорбляет это, если вы хотите знать правду".



"Послушайте, у меня нет возможности стоять и спорить с ним. Я бы предпочел, чтобы он ушел из Сирии, если говорить честно. Я бы предпочел работать с ним по Украине, а не стоять и спорить, было или не было (вмешательство - ИФ). Потому что вся эта история подстроена демократами", - добавил президент США.

