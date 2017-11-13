Песков: заявление Путина и Трампа по Сирии не допускает двойных трактовок

Заявление по Сирии, которое в субботу одобрили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, не нуждается в комментариях, поскольку не предполагает двойных трактовок. Об этом заявил пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов разъяснить, действительно ли заявление предполагает уход из Сирии проиранских сил и якобы некие обязательства в этой части со стороны России.



"Заявление не нужно комментировать, поскольку есть его текст", - сказал Песков. "Его можно читать, а никакие двойные трактовки неуместны", - подчеркнул он.

Ранее ряд западных СМИ предположил, что по утвержденному соглашению Россия берет на себя некие обязательства по выводу проиранских сил из Сирии.



Песков напомнил, что "заявление было согласовано на экспертом уровне, а затем финализировано министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а по итогам кратких встреч Путина и Трампа на саммите АТЭС по Вьетнаме оно было одобрено".

