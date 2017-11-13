Дачич: Белград не будет присоединяться к санкциям против Москвы

Сербия стремится вступить в Евросоюз, но не будет присоединяться к антироссийскому курсу Брюсселя и вводить санкции в отношении Москвы. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.



"Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей", - сказал он. Дачич пояснил, что "Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям".



Глава сербского МИД при этом отметил, что на Белград осуществляется давление с тем, чтобы он присоединился к курсу ЕС в отношении России. "Как иначе растолковать последние заявления американского дипломата Хойта Йи во время его недавнего визита в Белград? - продолжил Дачич. - Что это, если не давление?"



Ранее заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи в выступлении на 17-м Сербском экономическом форуме заявил, что Сербия должна сделать выбор между Россией и Западом, а не "сидеть на двух стульях сразу", если она хочет вступить в ЕС. В качестве примера американский дипломат привел Хорватию и Черногорию - обе являются членами НАТО, Хорватия также входит в Евросоюз, а Черногория имеет статус страны - кандидата на вступление.



Полемика вокруг отношений Сербии и России обострилась в последние недели также в результате ряда заявлений посла Украины в Белграде Александра Александровича, который обвинил Сербию в том, что она не проводит самостоятельной политики и используется Москвой в качестве инструмента для дестабилизации обстановки на Балканах. МИД Сербии пригрозил высылкой украинского посла за антисербские и русофобские высказывания.

