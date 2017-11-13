Студент создал "замедляющую время" перчатку

Студент МГТУ имени Баумана Александр Майоров известный в Сети под никами AlexGyver или MadGyver (отсылка к сериалу "МакГайвер") сконструировал перчатку, позволяющую владельцу "замедлить" или даже "остановить" время.



Видеоролик, опубликованный изобретателем на своем YouTube-канале, демонстрирует возможности перчатки, которая с легкостью замедляет вращение вентилятора, дрели, колебания сабвуфера и поток воды в душе, а также раскрывает суть ее устройства. На самом деле, перчатка оснащена стробоскопом с ярким светодиодом и управляется при помощи платы Arduino, акселерометра и потенциометра. Когда частота вспышек стробоскопа совпадает с частотой движения выбранного объекта, то для глаз наблюдателя он как будто останавливается.



В описании ролика также содержится ссылка на GitHub, где Майоров разместил инструкцию по сборке перчатки.



"Идею перчатки я ношу в голове с тех пор, как посветил дешевым китайским фонариком на вентилятор, и он "остановился". Это было очень давно. Вообще идей сотни, руки до всех сразу не доходят — у меня обычно штук пять в работе сразу", - рассказал Майоров Medialeaks.



Отметим, что на канале студента можно найти видео с другими необычными устройствами. Например, ранее Майоров сконструировал лазерный спиннер, а также показал, как можно увидеть мир иначе при помощи поляризационных линз.







