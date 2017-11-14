Могерини: Brexit и избрание Трампа открыли путь военной политике Евросоюза

Решение Великобритании покинуть состав Евросоюза и избрание Дональда Трампа президентом США открыли путь Евросоюзу для развития собственной военной политики. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.



"За прошлый год мы смогли открыть двери для возможных перемен. Это было время Brexit и избрания [президента США Дональда] Трампа. Мы сказали друг другу: давайте посмотрим, сможем ли разбить 60-летнее табу по обороне. Я сказала министрам, что это возможно, и мы получили доказательство того, что это было возможно", - сказала она.



Ранее в понедельник 23 страны Евросоюза подписали официальное письмо в адрес Совета ЕС и главы дипломатии сообщества Федерики Могерини, в котором они уведомляют о своем намерении присоединиться к новой программе по Постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation - PESCO).



В официальном письме страны - члены ЕС послали "общее уведомление Совету и верховному представителю, которое включает в себя список обязательств, указывающих, что они желают и готовы выполнить требования Постоянного структурированного оборонного сотрудничества".



"Вы подписали то, что еще год назад всем казалось невозможным достичь. Это начало общей работы. 23 страны подписали уведомление, и оно остается открытым и другим странам, которые захотят присоединиться", - сказала после подписания документа Могерини.



Следующим и последним шагом в запуске программы должно стать соответствующее решение Совета ЕС, принятие которого ожидается к концу 2017 года.



Как поясняет Совет ЕС, PESCO - программа по углублению военного сотрудничества между странами - членами Евросоюза, которые добровольно хотят этого. "Цель - совместно развивать обороноспособность и делать ее доступной для европейских военных операций, - отмечается в заявлении Совета. - Однако участие в программе является добровольным, решения будут приниматься участвующими странами-членами".



Как заявила Могерини перед началом заседания Совета ЕС, страны Евросоюза уже подготовили свыше 50 военных проектов под эту программу.

