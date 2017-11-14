Путин назвал отношения России и Турции почти полностью восстановленными

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - обратился Путин к Эрдогану.



Со своей стороны президент Турции отметил, что "после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи [лидеров] придают ускорение развитию наших двусторонних отношений". "И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее", - заявил турецкий лидер.



По его оценке, российско-турецкие отношения в политическом, в военном, в торговом и в культурно-экономическом варианте развиваются все интенсивнее с каждым днем. Он также констатировал, что наряду с личными встречами общение на высшем уровне продолжается в телефонном формате.



Эрдоган проинформировал Путина о своих планах после Сочи отправиться в Кувейт и Катар. "Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет эффективно и с большим удовлетворением мы отсюда дальше поедем в Кувейт и Катар", - заключил президент Турции.

