В Сумах пьяный лейтенант полиции протаранил патрульный Приус

В Сумах в ночь с 12 на 13 ноября нетрезвый лейтенант полиции врезался на своей машине в патрульный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.



Водитель автомобиля Mitsubishi Colt, двигаясь по улице Прокофьева со стороны моста в сторону улицы Харьковской на закруглении дороги допустил наезд на припаркованный патрульный автомобиль Toyota Prius.



Автомобиль полиции стоял у края проезжей части, а водитель Mitsubishi, очевидно, пытался заехать на бордюр рядом с патрульным авто. В результате Mitsubishi столкнулся и с бордюром, и с авто патрульных и получил существенные повреждения. Патрульный автомобиль также пострадал.



"Водитель Mitsubishi Colt получил телесные повреждения. После оказания ему первой медицинской помощи патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования в установленном законом порядке он отказался. В связи с этим в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.



По информации местных СМИ, за рулем Mitsubishi находился лейтенант полиции. Во время общения с водителем патрульные заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти соответствующий осмотр. Однако он от осмотра отказался.

