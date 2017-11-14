Европарламент ждет от Порошенко объяснений по поводу закона "Об образовании"

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил о намерении потребовать от президента Украины Петра Порошенко объяснений по поводу принятого в стране закона об образовании. Этот документ вызвал резкую критику со стороны России, Венгрии и Польши из-за ущемления прав национальных меньшинств на обучение на родном языке.



— Запрос Порошенко с требованием предоставить разъяснения будет направлен вечером в понедельник либо утром во вторник, — сказал Таяни на пленарной сессии ЕП.



Он добавил, что отметит в документе необходимость соблюдения прав нацменьшинств, тем более в отношении европейских языков.



— На следующей неделе, когда будет проходить саммит, посвящённый программе "Восточного сотрудничества", у меня состоится встреча с Порошенко, на которой я повторю ему те положения, которые будут изложены в моём послании, — предупредил Таяни.



Напомним, закон предусматривает быстрый переход Украины на обучение в школах только на украинском языке, полностью исключая образование на родных для нацменьшинств языках.



Ранее из-за этого закона Венгрия начала блокировать все инициативы Украины в НАТО.

