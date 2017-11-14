В США успешно испытали новый космический челнок

Космический челнок Dream Chaser, разработкой которого в рамках контракта с NASA занимается американская компания Sierra Nevada, совершил свободный полет в атмосфере и первую успешную посадку. Сообщение об этом было опубликовано в микроблоге компании в Twitter.



Как пишет N+1, мини-шаттл Dream Chaser разрабатывался на базе проекта корабля NASA HL-20 (конструкция которого восходит к советскому БОР-4). Изначально Sierra Nevada конкурировала с Boeing и SpaceX за контракты NASA по разработке пилотируемых кораблей для доставки экипажей на МКС, но проект не вышел в финал конкурса. Впоследствии инженеры компании переработали проект, и в январе прошлого года SNC выиграла контракт NASA на доставку грузов на МКС.



Общая масса корабля составляет около 20 тонн, а грузоподъемность при доставке грузов на МКС оценивается примерно в 5,5 тонны. В отличие от шаттлов, при запуске Dream Chaser будет устанавливаться не сбоку, а сверху ракеты-носителя (для запусков планируется использовать ракету Atlas V). Это позволит исключить риск повреждения корабля элементами конструкции носителя - по этой причине произошла катастрофа шаттла "Колумбия" в 2003 году.



В ходе испытаний, которые прошли 11 ноября, корабль подняли на 60-метровом тросе на высоту около трех километров, а затем отпустили. После этого челнок совершил свободный полет под управлением бортового компьютера и успешно приземлился на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния). Первый орбитальный полет мини-шаттла запланирован на 2020 год.



Отметим, что первые летные испытания Dream Chaser прошли еще в октябре 2013 года. Тогда корабль тоже подняли в воздух и отпустили, однако при посадке левая стойка шасси корабля не выпустилась, и он получил повреждения. Испытания были возобновлены в сентябре этого года.







