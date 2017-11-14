Как нам «обуть» коммунального раба?

Я уже давно заметил: там, где появляется «Самопомич», что-то становится не так. Сема Семенченко с блокадой и мэр Садовой с львовским мусором тому подтверждение. Теперь вот депутат Алена Бабак (в переводе с украинского – сурок) провела новый закон о ЖКХ. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Теперь вы – коммунальные рабы. Независимо от социального статуса, возраста, национальности и степени патриотизма.



Из украинской Википедии: “Бабак, або байбак (Marmota Blumenbach, 1779) — рід гризунів родини вивіркових (Sciuridae), поширених в Євразії та Північній Америці. Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, лишайники, мохи, коріння і квіти. Як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. Більшість бабаків дуже соціальні. У залежності від виду, довжина голови й тіла становить від 30 до 60 сантиметрів, довжина хвоста — від 10 до 25 см, вага становить від 3 до 7 кілограмів”



Итак, “социальный Бабак” Алена каким-то удивительным образом пролоббировала в парламенте принятие законопроекта №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах", хотя ее фракция “Самопомич” находится в изоляционном меньшинстве и жесткой конфронтации с властью. Сам факт принятия столь неоднозначного законопроекта говорит о том, что считающий себя “політично обізнаним” обыватель ни фига не понимает в вопросах, связанных с большими деньгами.



Как водится, основное внимание к законопроекту было сосредоточено на “негодном объекте” – возобновлении пени за неуплату коммунальных услуг. На самом деле это наименьшее зло из тех, которые нам навязали. Пеня заработает с 1 января 2019 года в размере 0,01% за каждый день просрочки. Чтобы ее прочувствовать на фоне нынешних цен за отопление и горячую воду, надо не платить несколько месяцев. Потому что даже на 10 тыс. грн. просрочки пеня составит аж 365 грн.



Возникает вопрос: кому она нужна? Думаю, она нужна авторам законопроекта, чтобы, как мы сказали выше, отвлечь внимание от других, более существенных норм. Например, от появления такого вида платежа, как абонплата.



Это не замена и не альтернатива платежам по счетчику и по тарифам, а “гарнир” к ним. Допустим, вы уехали работать за границу. Легли в больницу на долгие месяцы на курс химиотерапии. Переехали к маме с маленьким ребенком, и ваша квартира пустует. Счетчики, на которые вы уже потратили несколько тысяч гривен, показывают ноль расхода тепла, электричества, воды, газа.



Не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме тепловой энергии) вы имеете право только в случае, если не пользовались ими более 30 календарных дней. Если же вы отсутствовали 20 или 29 дней – будь добры, платите за все сполна. При этом никто не освобождает вас от абонплаты за эти услуги. Она будет “капать” в любом случае. Даже если вы не живете в квартире три года.



Дальше – больше. Допустим, вы лежите в больнице и не платите абонплату. И вы не один такой “неплательщик” в многоквартирном доме. Возникает долг. Поставщик привычно заявляет, что не имеет технической возможности "отрезать" конкретного абонента. А вот отключить за ваш долг весь дом – это ему по силам.



Но это далеко не все подводные камни нововведений. Предположим, вы решили стать максимально независимым от поставщиков услуг. Поставили бойлер, установили теплые полы и конвекторы. Думаете, вам разрешат отключиться от горячей воды и централизованного отопления, как было раньше?

Впрочем, на фоне всего, что нас ждет в очень близком будущем, считать деньги в карманах поставщиков будет просто недосуг. Надо будет лихорадочно зарабатывать в свой семейный бюджет. Потому что одно неловкое движение превращает коммунального раба в “бомжа-индивидуала”. Такой вот сурковый бабак вышел...