Как нам «обуть» коммунального раба?
Я уже давно заметил: там, где появляется «Самопомич», что-то становится не так. Сема Семенченко с блокадой и мэр Садовой с львовским мусором тому подтверждение. Теперь вот депутат Алена Бабак (в переводе с украинского – сурок) провела новый закон о ЖКХ. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Теперь вы – коммунальные рабы. Независимо от социального статуса, возраста, национальности и степени патриотизма.
Из украинской Википедии: “Бабак, або байбак (Marmota Blumenbach, 1779) — рід гризунів родини вивіркових (Sciuridae), поширених в Євразії та Північній Америці. Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, лишайники, мохи, коріння і квіти. Як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. Більшість бабаків дуже соціальні. У залежності від виду, довжина голови й тіла становить від 30 до 60 сантиметрів, довжина хвоста — від 10 до 25 см, вага становить від 3 до 7 кілограмів”
Итак, “социальный Бабак” Алена каким-то удивительным образом пролоббировала в парламенте принятие законопроекта №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах", хотя ее фракция “Самопомич” находится в изоляционном меньшинстве и жесткой конфронтации с властью. Сам факт принятия столь неоднозначного законопроекта говорит о том, что считающий себя “політично обізнаним” обыватель ни фига не понимает в вопросах, связанных с большими деньгами.
Как водится, основное внимание к законопроекту было сосредоточено на “негодном объекте” – возобновлении пени за неуплату коммунальных услуг. На самом деле это наименьшее зло из тех, которые нам навязали. Пеня заработает с 1 января 2019 года в размере 0,01% за каждый день просрочки. Чтобы ее прочувствовать на фоне нынешних цен за отопление и горячую воду, надо не платить несколько месяцев. Потому что даже на 10 тыс. грн. просрочки пеня составит аж 365 грн.
Возникает вопрос: кому она нужна? Думаю, она нужна авторам законопроекта, чтобы, как мы сказали выше, отвлечь внимание от других, более существенных норм. Например, от появления такого вида платежа, как абонплата.
Это не замена и не альтернатива платежам по счетчику и по тарифам, а “гарнир” к ним. Допустим, вы уехали работать за границу. Легли в больницу на долгие месяцы на курс химиотерапии. Переехали к маме с маленьким ребенком, и ваша квартира пустует. Счетчики, на которые вы уже потратили несколько тысяч гривен, показывают ноль расхода тепла, электричества, воды, газа.
Не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме тепловой энергии) вы имеете право только в случае, если не пользовались ими более 30 календарных дней. Если же вы отсутствовали 20 или 29 дней – будь добры, платите за все сполна. При этом никто не освобождает вас от абонплаты за эти услуги. Она будет “капать” в любом случае. Даже если вы не живете в квартире три года.
Дальше – больше. Допустим, вы лежите в больнице и не платите абонплату. И вы не один такой “неплательщик” в многоквартирном доме. Возникает долг. Поставщик привычно заявляет, что не имеет технической возможности "отрезать" конкретного абонента. А вот отключить за ваш долг весь дом – это ему по силам.
Но это далеко не все подводные камни нововведений. Предположим, вы решили стать максимально независимым от поставщиков услуг. Поставили бойлер, установили теплые полы и конвекторы. Думаете, вам разрешат отключиться от горячей воды и централизованного отопления, как было раньше?
В принципе, такая практика уже широко распространена в Киеве. Свыше 400 домов в столице не отапливаются “из-за долгов соседа”. КГГА ничтоже сумняшеся публикует списки “замерзающих” в Интернете.
Примечательно, что там немало многоэтажек в престижных районах, где состоятельные люди накупили квартир, а сами живут в частных домах за городом или за границей. Найти их и заставить платить не всегда могут даже воинственно настроенные ветераны АТО с традиционной гранатой за пазухой. А страдают честные плательщики, которым поставщики услуг не компенсируют тысячи гривен, заплаченные за отсутствие отопления и горячей воды.
Однако до сих пор подобные действия местной власти были “нормативным самоуправством” и поводом к судебным искам. Новый закон однозначно закрепил жильцов домов в рабстве у поставщиков услуг.
И дело тут не только в индивидуальных договорах с поставщиками услуг, в которые заложено много “интересных норм”, включая беспрепятственный доступ представителей компаний в вашу квартиру, если в ней расположены счетчики. Причем а) само оформление договоров может быть платным; б) проверка вашего счетчика также может стать платной услугой. И либо включаться в квитанцию, либо после визита проверяющего вам будут выписывать счет.
Но это далеко не все подводные камни нововведений. Предположим, вы решили стать максимально независимым от поставщиков услуг. Поставили бойлер, установили теплые полы и конвекторы. Думаете, вам разрешат отключиться от горячей воды и централизованного отопления, как было раньше?
Фигушки! Как указано в тексте нового закона, сделать это можно будет, если не менее половины квартир в доме уже отключены от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения. Нечего коммунальным рабам выдрючиваться! Сидим тихо и платим.
Кстати, о том, за что мы будем платить. Не только конкретно за воду, газ, свет, тепло, вывоз мусора и т.д. и т.п. Пишут (сам лично не проверял, каюсь), что “ответственность поставщика услуги будет заканчиваться на входе в дом, мол, труба с горячей водой дошла до дома, а дальше – проблемы жильцов. И если эту трубу прорвет в подвале или между перекрытиями, сбрасываться на ремонт жильцы дома должны будут сами, к поставщику услуги у них не должно быть вопросов”.
Точно так же, как я понимаю, будет в случае, если порвутся электрические провода, сгорит лифт, лопнет газовая труба или... уплаченные за коммунальные услуги деньги потеряются “в дороге”. Как это случилось с жителями столичного микрорайона Березняки.
Наверное, многие из нас могли видеть по телевизору сюжет о том, как доведенные до отчаяния холодом в квартирах жители нескольких домов на Березняках 10 ноября перекрывали дорогу. Автомобилям и общественному транспорту полдня пришлось пробираться объездными путями.
Впрочем, на фоне всего, что нас ждет в очень близком будущем, считать деньги в карманах поставщиков будет просто недосуг. Надо будет лихорадочно зарабатывать в свой семейный бюджет. Потому что одно неловкое движение превращает коммунального раба в “бомжа-индивидуала”. Такой вот сурковый бабак вышел...
Примечательно, что все страдальцы проживают в новых высотках. Проблема возникла из-за котельной, которую ввели в эксплуатацию вместе с домами, но потом несколько раз перепродавали. Менялись собственники, и с ними менялись счета, куда нужно было переводить деньги.
Формально люди все сделали правильно: они создали ОСМД, регулярно платили по квитанциям. Но, как выяснилось, платили прежнему собственнику котельной, в то время как там хозяйничал уже другой. Цена вопроса – 600 тыс. грн., уже уплаченных добросовестными жильцами, но испарившихся у недобросовестных “котельщиков”. Прокуратура, чиновники, суд – все умывают руки, не желая “вмешиваться в коммерческую деятельность собственников котельной”. Народ мерзнет без отопления. И “глотает” слухи, будто новые владельцы злосчастного объекта собираются накрутить тарифы до астрономических размеров, чтобы покрыть долги прежних хозяев.
Так вот, заметим, что подобная ситуация пока достаточно неординарная для коммунальной сферы в целом, в новом законе легализуется и делается типичной. Под соусом борьбы с монополизмом поставщикам услуг разрешается “дробиться”, переименовываться, “перекрашиваться” и т.д. Они имеют право вводить индивидуальные наценки (!) или дополнительные услуги. Например, уже упомянутую выше абонплату или плату за обслуживание счетчиков и проч.
Не сомневаюсь, что такими правами поставщики услуг воспользуются с огромным удовольствием, и граждане ознакомятся с широкой палитрой платного сервиса, объединенного единым контекстом “жесткого обувания коммунального раба”.
Ну и продолжение этого процесса – обманный фокус с так называемой монетизацией субсидий. Мы уже писали, что, по словам министра финансов Александра Данилюка, Кабинет министров разработал проект постановления о монетизации субсидий. Но прежде, чем выдавать гражданам субсидию деньгами – с перечислением на специальную карточку, которая блокируется за нецелевое использование средств, и только после подачи подробной декларации о доходах и имуществе будет “тестовый проект” – выплата компенсации за сэкономленные в прошлом году средства по субсидиям.
Так вот, как мы писали, одна семья в среднем получит компенсацию в размере 600-800 грн. и только единоразово. Хотя, по мнению аналитика Тараса Галайды, в среднем за прошлую зиму семья, проживающая в квартире в 70 кв.м., сэкономила порядка 2 тыс. грн.
В то же время, по мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, реальная монетизация наступит не для граждан, а для поставщиков услуг. “Условно говоря, с “Киевэнерго” будут рассчитываться живыми деньгами, а “Киевэнерго” будет живыми деньгами с "Нефтегазом". Поэтому все идет на пользу "Нефтегазу" в первую очередь", – сказал он.
Впрочем, на фоне всего, что нас ждет в очень близком будущем, считать деньги в карманах поставщиков будет просто недосуг. Надо будет лихорадочно зарабатывать в свой семейный бюджет. Потому что одно неловкое движение превращает коммунального раба в “бомжа-индивидуала”. Такой вот сурковый бабак вышел...