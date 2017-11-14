S&P понизило рейтинг Венесуэлы до дефолтного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг Венесуэлы до уровня SD, что означает "выборочный дефолт" (selected default), после того, как страна не выплатила 13 ноября проценты по госбондам и облигациям национальной нефтегазовой корпорации PDVSA в размере около $300 млн.



Как сообщает Интерфакс, эти платежи уже были просрочены, и в понедельник истекала 30-дневная отсрочка. В последнее время страна неоднократно просила отсрочку, однако в итоге находила деньги для выплаты кредиторам в установленный период.



Теоретически, держатели бондов теперь могут объявить о дефолте правительства (для этого решение должны поддержать владельцы 25% облигаций, платежи по которым были просрочены) и потребовать полного погашения долга.



Эксперты отмечают, что это будет крайне сложный с юридической точки зрения процесс ввиду неоднородного состава долговых обязательств страны, их большого объеме (по разным оценкам, от $100 до $150 млрд, при том что валютные резервы страны не превышают $10 млрд), а также сложной политической и экономической ситуации в Венесуэле.



С другой стороны, аналитики считают, что S&P может вывести рейтинги Венесуэлы из дефолтной категории, если страна в ближайшее время изыщет средства и расплатится с кредиторами.

