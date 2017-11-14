НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды чиновниками НАПК

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством.



В пресс-службе НАБУ во вторник агентству "Интерфакс-Украина" рассказали, что досудебное расследование в отношении чиновников НАПК проводится по факту "возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенного с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгодопреобретателя и третьих лиц".



"Следствие не исключает, что указанные должностные лица НАПК могли действовать в составе организованной группы", - добавили в Бюро.

