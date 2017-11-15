В Раде решили, что в селах теперь будут лечиться по Интернету

Верховная Рада приняла в целом "медицинскую реформу для сельской местности", которая предусматривает создание в селах телемедицины.



За законопроект №7117 проголосовали 280 нардепов, передает "112 Украина".



Согласно закону, в селах создадут медучреждения для оказания первичной медицинской помощи - это может быть фельдшерско-акушерский или фельдшерский пункт, амбулатория, медицинский пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет или аптечный пункт.



Работать в таком медучреждении должен квалифицированный специалист - в том числе "частник" с лицензией. Таких людей намерены привлекать к работе в селах посредством создания комфортных условий. Им планируют предоставлять жилье и машину, обеспечить необходимым оборудованием рабочее место, создать качественный доступ к интернету для возможности внедрения телемедицины и связи с коллегами.



В кабинетах врачей в селах планируют установить необходимое для первичного обследования оборудование, мини-лаборатории для взятия анализов, специальные емкости для хранения и перевозки лекарств. Кроме того, речь идет о современных рентгенах, стоматологическом и другом оборудовании. Также в перечне есть портативные средства, которые могут диагностировать состояние пациента и позволяют потом передать эту информацию через интернет в рамках телемедицины.



Документ предусматривает не только предоставление служебной машины врачу, но и "создание условий для применения авиационных, водных, автомобильных специальных санитарных транспортных средств, в том числе оборудованных реанимационными средствами".



Согласно закону, первичная медицина должна быть бесплатной для селян. Финансировать ее планируется из госбюджета, местных бюджетов и других законных источников. В частности хотят привлекать инвестиции.



Документ предусматривает создание и внедрение программ медицинского обслуживания в селах, в частности в отношении диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний населения, прежде всего детей. На это тоже планируют выделять средства из госбюджета.



Относительно телемедицины, то медицинская помощь с применением телемедицины предусматривает возможность консультирования пациента, диагностики и лечения с использованием интернета для обмена информацией. Причем речь идет как о связи врача с пациентом, так и медиков между собой (хотя о необходимой технике, которой должен обладать житель села, не упоминается). Вот это и называют телемедицинскими услугами. Именно с помощью этого метода планируют своевременно предоставлять услуги жителям деревень в условиях современности.



Для сохранения данных планируют использовать специализированные интернет-платформы для телемедицины.



"Портал телемедицины должен обеспечивать: упорядочение, систематизацию, автоматизацию процесса оказания медицинской помощи с использованием телемедицины, использование медицинских информационных стандартов, совместимость информации и данных", - говорится в законе.



Требования к такому порталу должно определить правительство.



Для передачи информации предлагают использовать специализированный софт, который сможет распознавать изображения (в частности в лучевой диагностике), и соответствовать определенным стандартам.

