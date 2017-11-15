Порошенко прокомментировал заявления о коррупции

Президент Украины Петр Порошенко назвал информационной войной последние заявления о взятках в Национальном агентстве по предотвращению коррупции и обвинения представителей администрации президента. Во вторник экс-руководитель департамента Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Анна Соломатина заявила, что НАПК занимается фальсификацией проверок электронных деклараций чиновников,...

...а его деятельность контролирует администрация президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) позже сообщило, что возбудило уголовное дело по подозрению руководства и членов НАПК во взяточничестве.



"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — написал во вторник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.



Национальное агентство по предотвращению коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физическими, так и юридическими лицами.

