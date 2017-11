Amazon подтвердила планы по созданию сериала "Властелин колец"

Компания Amazon официально подтвердила достоверность попавшей в СМИ информации по поводу создания сериала "Властелин колец" по произведениям Джона Толкина.



В официальном сообщении по этому поводу говорится, что производство поручено Amazon Studios при участии семьи писателя, издательства HarperCollins и кинокомпании New Line Cinema. Как отмечает The Hollywood Reporter, проект получит как минимум несколько сезонов, а затем, возможно, и продолжений.



"Властелин колец" - это культурное явление, которое захватило воображение целых поколений посредством книг и полнометражных фильмов. Для нас большая честь работать с Tolkien Estate и Trust, HarperCollins и New Line в этом захватывающем проекте, и мы рады пригласить поклонников "Властелина колец" в новое путешествие по Средиземью", - говорится в заявлении от имени Amazon.



Предполагается, что в сериале будут показаны "ранее неисследованные" сюжетные линии, часть из которых, по всей видимости, относится к событиям, произошедшим между "Хоббитом" и "Властелином колец". Имена режиссера и сценариста пока не названы.



Напомним, ранее стало известно, что Amazon, Netflix и HBO конкурировали за право снять сериал по произведениям Толкина. Финансовые аргументы при этом исчислялись сотнями миллионов долларов, поскольку наследники писателя хотели получить за экранизацию не менее 200 млн долларов.



"Властелин колец" - одна из самых известных и популярных книг ХХ века, переведенная на десятки языков. Эпопея Толкина оказала колоссальное влияние на мировую культуру и вызвала появление феномена ролевого движения и фэнтези как самостоятельного жанра.



В ряду экранизаций особое место занимает трилогия, снятая режиссером Питером Джексоном, которая является одним из самых крупных проектов в истории кино. Съемка трех фильмов заняла восемь лет и потребовала создания особого министерства "Властелина колец" в Новой Зеландии и почти 300 млн долларов. Сборы трилогии в 10 раз превысили затраты на производство.



Фильмы, вышедшие в 2001, 2002 и 2003 годах, были восторженно приняты критиками и получили 17 статуэток "Оскар" при 30 номинациях. В 2012 - 2014 годах было выпущено три фильма трилогии-сиквела "Хоббит", также снятых Питером Джексоном. Режиссеру не удалось продлить действие трилогии до начала событий "Властелина колец" из-за конфликта с правообладателями.