Апельсиновый сок обладает уникальными свойствами

Если человек будет выпивать ежедневно по два стакана апельсинового сока, он сможет снизить риск переломом вдвое, передает The Daily Mail. Университетом Чжэнчжоу было проведено исследование более 10000 человек. И оказалось, сок прекрасно укреплял кости и защищал от переломов. Секрет в витамине С. Его также много в томатах, клубнике, киви и брокколи.



Итак, в рамках исследования было установлено: люди, потреблявшие больше всего витамина С, реже сталкивались с переломами. Это открытие особенно актуально для пожилых людей, страдающих от остеопороза. Витамин С стимулирует молодые костные клетки (остеобласты), которые в итоге становятся взрослыми клетками костной ткани.



Каждые 50 миллиграммов витамина С в день (четверть среднего стакана сока) снижали риск переломов на 5%. Значит, один стакан сока может снизить риск примерно на 20%, а два стакана - на 40%. Медики подчеркивают: важно ежедневное поступление витамина С с пищей, так как тело не хранит этот витамин.



А еще апельсины, впрочем, как грейпфруты и лимоны, снижают риск деменции почти на четверть благодаря лимонной кислоте. В составе этой кислоты есть флавоноид нобилетин. Он, как было доказано, замедляет потерю памяти или даже обращает ее вспять.

