Украина заняла 17 место в мире по уровню терроризма

Украина входит в первую двадцатку стран мира, которые больше всего страдают от терроризма. Как сообщает DW, согласно отчету о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017), обнародованном в среду, 15 ноября, лондонским Институтом экономики и мира, Украина занимает 17-ю строчку среди стран по уровню влияния терроризма. По этому показателю Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале.



По сравнению с отчетом за прошлый год уровень влияния терроризма в Украине снизился. В The Global Terrorism Index 2016 Украина занимала 11-ю строчку с 7,1 баллами.



"Украина является одной из десяти стран, в которых наблюдается довольно значительное улучшение ситуации", - заявил в комментарии DW представитель Института экономики и мира Дэниел Хислоп.



По его словам, в Украине террористические нападения осуществляются только одной террористической группой - "ДНР", и они в основном направлены против украинских силовиков. Как заметил Д.Хислоп, терроризм в Украине стал "менее интенсивным, чем это было два года назад".



В целом эксперты отнесли в список стран с "высоким" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).



По оценке экспертов, среди западноевропейских государств самое высокое влияние терроризма, во Франции (6 баллов и 23-е место). США занимают 32-е место (5,4 балла), Россия - 33-е (5,3 балла), Великобритания - 35-е (5,1 балла).

